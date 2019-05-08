Пляжные спасатели Патонга предупредили о приходе юго-западного муссона

Глава объединения пляжных спасателей Patong Surf Life Saving* Сомпрасонг Сэнгчарт обратился к жителям и гостям Пхукета с призывом соблюдать осторожность при отдыхе на пляжах в сезон юго-западного муссона.

Варанья Промпинпарат

8 Мая 2019, 10:55 AM

Фото: Patong Surf Life Saving

«Сезон юго-западного муссона уже начался, и мы хотим, чтобы отдыхающие понимали, где безопасно купаться, а где нет. Пожалуйста, не игнорируйте красные флаги. Они установлены в тех местах, где купание крайне опасно и поэтому запрещено», – заявил в беседе с The Phuket News господин Сэнгчарт.

«Места для безопасного купания, находящиеся под постоянным контролем спасателей, отмечены красно-желтыми флагами», – добавил он.

Господин Сэнгчарт отметил, что безопасность пляжа в Патонге сейчас обеспечивают 26 членов его организации, а также около 20-25 волонтеров Patong Development Foundation. В темное время суток пляж патрулируют восемь волонтеров Patong Baywatch.

Организация ночных патрулей также является инициативой фонда Patong Development Foundation, возглавляемым бизнесменом и сыном бывшего мэра города Прабом Кисином.

*Отметим, что основное объединение пляжных спасателей Патонга в разные годы фигурировало в прессе под разными именами. При этом господин Сэнгчарт возглавляет местную службу спасения уже несколько лет.