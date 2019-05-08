Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пляжные спасатели Патонга предупредили о приходе юго-западного муссона

Глава объединения пляжных спасателей Patong Surf Life Saving* Сомпрасонг Сэнгчарт обратился к жителям и гостям Пхукета с призывом соблюдать осторожность при отдыхе на пляжах в сезон юго-западного муссона.

Варанья Промпинпарат

8 Мая 2019, 10:55 AM
Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

«Сезон юго-западного муссона уже начался, и мы хотим, чтобы отдыхающие понимали, где безопасно купаться, а где нет. Пожалуйста, не игнорируйте красные флаги. Они установлены в тех местах, где купание крайне опасно и поэтому запрещено», – заявил в беседе с The Phuket News господин Сэнгчарт.

«Места для безопасного купания, находящиеся под постоянным контролем спасателей, отмечены красно-желтыми флагами», – добавил он.

Господин Сэнгчарт отметил, что безопасность пляжа в Патонге сейчас обеспечивают 26 членов его организации, а также около 20-25 волонтеров Patong Development Foundation. В темное время суток пляж патрулируют восемь волонтеров Patong Baywatch.

Организация ночных патрулей также является инициативой фонда Patong Development Foundation, возглавляемым бизнесменом и сыном бывшего мэра города Прабом Кисином.

*Отметим, что основное объединение пляжных спасателей Патонга в разные годы фигурировало в прессе под разными именами. При этом господин Сэнгчарт возглавляет местную службу спасения уже несколько лет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Шесть жителей Пхукета задержаны за хранение оружия и наркотиков
В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Express Carpet and Decor
Laguna Phuket Marathon 2019
Ride 4 Kids 2019

 