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Пляжную дорогу в Патонге закроют на час в новогоднюю ночь

Пляжная дорога в Патонге будет закрыта для движения транспорта с 23:30 понедельника, 31 декабря, по 00:30 вторника, 1 января. Впрочем, движение там будет затруднено в течение всего вечера 31 декабря, а равно и 30 числа. Новогодний фестиваль в Патонге в этом году будет проходить два вечера и две ночи.

Новости Пхукета

27 Декабря 2018, 11:09 AM
Фото: Syndicate Nation / Twitter

Фото: Syndicate Nation / Twitter

Как сообщил «Новостям Пхукета» шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани, движение по пляжной дороге будет закрыто на участке от Prachanukroh Rd. (рядом с отелем Absolute Sea Pearl Beach Resort) до Hatpatong Rd. (у Loma Park).

По словам полковника Джиндамани, дорога закрывается для обеспечения безопасности туристов в разгар празднования Нового года. В остальное время по ней можно будет проехать, хотя и не без проблем.

«Сотрудники дорожной полиции будут дежурить на каждом перекрестке и направлять транспорт», – добавил полковник. Отдельно господин Джиндамани подчеркнул недопустимость вождения в пьяном виде.

Новогодний карнавал в Патонге – Patong Beach Countdown 2019 – стартует незадолго до заката 30 декабря.

Программа первого дня следующая:

17:00-18:00 – DJ Rocker

18:00-18:55 – DJ Daee

19:00-20:00 – Приветственные обращения губернатора Пхукета и мэра Патонга

20:00-21:00 – DJ Notto

21:00-22:30 – DJ T.W.B Beer

22:30-00:00 – DJ Eliz Too

00:00-1:30 – DJ Leo.P

1:30-3:00 – DJ Samatsky

С 3:00 – DJ New Aks

Программа мероприятий на 31 декабря следующая

17:30-18:30 – Прощание с последним солнцем уходящего года с участием губернатора провинции и мэра Патонга

18:35-19:30 DJ Ben

19:3-20:30 DJ Mayga

20:30-21:30 DJ Karim

21:30-23:30 DJ T.W.B. Beer

23:30 – Начало трансляции Новогоднего отсчета в Патонге по телеканалу Spring News Channel 19

23:45-00:00 – Отсчет финальных минут до Нового года с участием губернатора и других почетных гостей

00:00 – Фейерверк

00:00-2:00 – Выступление хедлайнеров фестиваля Breathe Carolina

2:00-3:00 – DJ Samatsky

С 3:00 – DJ AKS

 

 

 

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