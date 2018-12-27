Пляжную дорогу в Патонге закроют на час в новогоднюю ночь

Как сообщил «Новостям Пхукета» шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани, движение по пляжной дороге будет закрыто на участке от Prachanukroh Rd. (рядом с отелем Absolute Sea Pearl Beach Resort) до Hatpatong Rd. (у Loma Park).
По словам полковника Джиндамани, дорога закрывается для обеспечения безопасности туристов в разгар празднования Нового года. В остальное время по ней можно будет проехать, хотя и не без проблем.
«Сотрудники дорожной полиции будут дежурить на каждом перекрестке и направлять транспорт», – добавил полковник. Отдельно господин Джиндамани подчеркнул недопустимость вождения в пьяном виде.
Новогодний карнавал в Патонге – Patong Beach Countdown 2019 – стартует незадолго до заката 30 декабря.
Программа первого дня следующая:
17:00-18:00 – DJ Rocker
18:00-18:55 – DJ Daee
19:00-20:00 – Приветственные обращения губернатора Пхукета и мэра Патонга
20:00-21:00 – DJ Notto
21:00-22:30 – DJ T.W.B Beer
22:30-00:00 – DJ Eliz Too
00:00-1:30 – DJ Leo.P
1:30-3:00 – DJ Samatsky
С 3:00 – DJ New Aks
Программа мероприятий на 31 декабря следующая
17:30-18:30 – Прощание с последним солнцем уходящего года с участием губернатора провинции и мэра Патонга
18:35-19:30 – DJ Ben
19:3-20:30 – DJ Mayga
20:30-21:30 – DJ Karim
21:30-23:30 – DJ T.W.B. Beer
23:30 – Начало трансляции Новогоднего отсчета в Патонге по телеканалу Spring News Channel 19
23:45-00:00 – Отсчет финальных минут до Нового года с участием губернатора и других почетных гостей
00:00 – Фейерверк
00:00-2:00 – Выступление хедлайнеров фестиваля Breathe Carolina
2:00-3:00 – DJ Samatsky
С 3:00 – DJ AKS