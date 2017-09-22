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Пляжи Пхукета рискуют остаться без спасателей с 1 октября

Пляжным спасателям в очередной раз урезали бюджет. В ответ глава лайфгардов заявил, что его сотрудники отработают текущий контракт и с 1 октября на пляжах спасателей не будет.

Таньялак Сакут

23 Сентября 2017 08:00:00

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

Пхукетские спасатели не намерены продолжать дежурство на пляжах Пхукета с 1 октября, после того как административная организация провинции (OrBorJor) в очередной раз сократила бюджет на обеспечение деятельности лайфгардов. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» сделал глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

«Суббота, 30 сентября, – последний день нашего текущего контракта. С 1 октября и дальше мы работать не будем. С этого дня на каждом пляже Пхукета просто будут стоять таблички, сообщающие, что спасателей на дежурстве нет», – заявил господин Чуаюань.

«Мы пришли ко мнению, что не можем принять предложенный бюджет, который даже меньше прошлогоднего», – добавил он.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, на работу Phuket Lifeguard Service было выделено 19,8 млн бат, за которые организация должна в течение 12 месяцев обеспечивать безопасность пляжей. Предыдущий контракт предусматривал 19,8 млн бат на восемь месяцев.

“В прошлом году они сократили бюджет на 10%, но мы решили, что продолжим работу. Сейчас же они сделали это. Мы так больше продолжать не можем. У нас нет возможности сократить штат, чтобы вписаться в новый бюджет, потому что денег уже не хватает ни на оплату труда спасателей, ни на медицинские средства для пострадавших, ни на оборудование, которое необходимо, чтобы спасать жизни», – объяснил господи Чуаюань.

После многочисленных звонков в OrBorJor корреспонденту The Phuket News удалось поговорить с одним из сотрудников Управления туризма и спорта при организации. Собеседник редакции заявил, что решение было принято на заседании совета OrBorJor в начале августа. Изначально на рассмотрение был предложен бюджет «примерно в 23 млн бат», но «совет утвердил бюджет в размере 19,8 млн на 12 месяцев».

«В прошлом году было 19,8 млн бат на восемь месяцев», – подтвердил он.

Исполняющий обязанности президента OrBorJor Ватчарин Патомваттханапон для комментариев был недоступен. Председатель совета OrBorJor Тхира Джайсакун комментировать решение по существу отказался, переадресовав вопросы господину Патомваттханапону. На сайте организации никакой информации по данному вопросу также нет, равно как и стенограммы заседания совета. Сотрудница соответствующего управления OrBorJor по телефону заявила The Phuket News, что расшифровка «просто пока не готова, потому что на это нужно время».

Отметим, что за прошедшие три недели сентября на пляжах Пхукета утонули два человека – пенсионерка из Австралии и четырехлетний мальчик из Китая, еще несколько человек были спасены лайфгардами, включая мужа австралийки, которого удалось вернуть к жизни, проведя сердечно-легочную реанимацию прямо на пляже. При этом спасатели сообщают прессе лишь о малой части случаев, когда тому или иному отдыхающему потребовалась помощь.

 

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