Пляжи Пхукета откроются 9 июня

Решение об открытии пляжей было принято на сегодняшнем (6 июня) заседании Пхукетского комитета по эпидемиологии во главе с губернатором. Затем официальное уведомление опубликовала PR-служба пхукетской администрации.
Одновременно было объявлено о постепенном возвращении к работе местного офиса Департамента наземного транспорта (PLTO). Часть услуг будет доступна с 8 июня, полное возобновление работы намечено на 22 число.
Администрация Пхукета пока не озвучила подробных инструкций для посетителей пляжей и операторов пляжного бизнеса. Соблюдать социальное дистанцирование, впрочем, точно придется.
Добавим, что объявление об открытии пляжей было сделано в тот же день, когда газета Bangkok Post сообщила о намерении Департамента здравоохранения (DOH) принять меры для предотвращения массового скопления людей и нарушения социального дистанцирования на пляжах. Местные администрации должны предложить и свои шаги в данном направлении.
Также глава DOH Панпимон Випулакорн заявила о том, на пляжах нужно обязательно носить маски, а вход туда должен требовать регистрации.