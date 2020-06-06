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Пляжи Пхукета откроются 9 июня

Все пляжи Пхукета вновь будут доступны для посещения со следующего вторника, 9 июня. Соответствующее заявление сделал губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана.

Новости Пхукета

6 Июня 2020, 01:46 PM
Губернатор Пхукета объявил об открытии пляжей. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета объявил об открытии пляжей. Фото: PR Phuket

Решение об открытии пляжей было принято на сегодняшнем (6 июня) заседании Пхукетского комитета по эпидемиологии во главе с губернатором. Затем официальное уведомление опубликовала PR-служба пхукетской администрации.

Одновременно было объявлено о постепенном возвращении к работе местного офиса Департамента наземного транспорта (PLTO). Часть услуг будет доступна с 8 июня, полное возобновление работы намечено на 22 число.

Администрация Пхукета пока не озвучила подробных инструкций для посетителей пляжей и операторов пляжного бизнеса. Соблюдать социальное дистанцирование, впрочем, точно придется.

Добавим, что объявление об открытии пляжей было сделано в тот же день, когда газета Bangkok Post сообщила о намерении Департамента здравоохранения (DOH) принять меры для предотвращения массового скопления людей и нарушения социального дистанцирования на пляжах. Местные администрации должны предложить и свои шаги в данном направлении.

Также глава DOH Панпимон Випулакорн заявила о том, на пляжах нужно обязательно носить маски, а вход туда должен требовать регистрации.

 

 

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