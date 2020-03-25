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Пляжи парка Sirinat на Пхукете остаются открытым для посещения, несмотря на формальное закрытие парка

Национальный парк Sirinat на Пхукете официально объявлен закрытым с 25 марта. Впрочем, глава нацпарка Наттхават Нуйсрирам отметил, что людям не запрещено находиться на парковой территории, если они принимают необходимые меры предосторожности, не собираются большими группами и выполняют распоряжение сотрудников Департамента национальных парков (DNP).

Кхунанья Ванчавет

25 Марта 2020, 01:32 PM
Парк Sirinat официально закрыт, но это не означает запрета на простое нахождение на пляжах Найтон, Най-Янг, Май-Кхао и Сай-Кэу. Фото: DNP

Парк Sirinat официально закрыт, но это не означает запрета на простое нахождение на пляжах Найтон, Най-Янг, Май-Кхао и Сай-Кэу. Фото: DNP

Парк Sirinat официально закрыт, но это не означает запрета на простое нахождение на пляжах Найтон, Най-Янг, Май-Кхао и Сай-Кэу. Фото: DNP

Парк Sirinat официально закрыт, но это не означает запрета на простое нахождение на пляжах Найтон, Най-Янг, Май-Кхао и Сай-Кэу. Фото: DNP

«Мы получили распоряжение бангкокского офиса Департамента национальных парков (DNP) о закрытии всех нацпарков в стране. Согласно распоряжению, парки должны быть закрыты до тех пор, пока ситуация в отношении вспышки COVID-19 не вернутся в норму», – заявил господин Нуйсрирам.

«В распоряжении отмечается, что в DNP осознают стремительный рост заражений и необходимость принятия мер для предотвращения распространения заболевания, защиты посетителей нацпарков и сотрудников», – добавил он.

Тем не менее, закрытие нацпарка не означает полного запрета на нахождение на его территории, включающей пляжи Найтон, Най-Янг, Май-Кхао и Сай-Кэу.

«Если вы просто проезжаете через парк, занимаетесь спортом в индивидуальном порядке или прогуливаетесь по пляжу, то мы не запрещаем этого до тех пор, пока речь не идет о групповой или протяженной по времени активности», – заявил господин Нуйсрирам.

Также глава нацпарка напомнил, что игнорирование требований сотрудников нацпарков грозит привлечением к ответственности по статье 20 нового Закона о национальных парках от 2019 года. Предусмотренное соответствующей статьей наказание – штраф до 100 тыс. бат.

 

 

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