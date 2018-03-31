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Пляж Сурин попробует стать некурящим

Администрация тамбона Чернг-Талей установит на Сурин знаки, запрещающие курение и выбрасывание мусора (включая окурки) на пляже.

Новости Пхукета

31 Марта 2018 10:29:44

О том, что пляж Сурин станет некурящим, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сообщил глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран. Он добавил, что решение было принято после того, как редакция переслала ему фотографии целого пакета окурков, собранных на пляже местным жителем.

«Спасибо, что информируете нас. Выбрасывать окурки на пляже неправильно, это загрязняет пляж. Сегодня (30 марта) я попросил своих коллег из Чернг-Талей связаться с администрацией Патонга, чтобы для нас изготовили четыре информационных щита в том же дизайне, что стоят на пляже в Патонге. Мы установим их так быстро, как только сможем», – заявил Маан Самран.

Одновременно господин Самран подтвердил, что никаких штрафов за курение на Сурине вводиться не будет.

«В отличие от Патонга, у нас нет законодательной возможности для этого. Поэтому мы можем лишь установить знаки и попросить людей о сотрудничестве. Также мы организуем две зоны для курения», – добавил он.

Напомним, пляж Патонг был официально объявлен некурящим в рамках национальной кампании Департамента морских и прибрежных ресурсов. Штраф за курение там – включая вейпинг – до 100 тыс. бат и/или до года тюрьмы. Впрочем, пока что официальные лица не сообщали о привлечении кого-либо к ответственности за нарушение запрета.

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