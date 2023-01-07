Плавучий клуб Sawasdee ждет разрешения на работу в Патонге

Первый на Пхукете плавучий пляжный клуб готов начать работу в Патонге уже в этом сезоне, если у местного офиса Морского департамента не будет возражений и он выдаст все необходимые разрешения на то, чтобы судно встало на якорь у западного побережья на постоянной основе и начало принимать гостей. Ведомство подтвердило, что рассматривает соответствующий запрос компании-оператора острова развлечений, но решения пока не приняло.

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Плавучий пляжный клуб, зарегистрированный как морское судно под названием Sawasdee, имеет гросс-тоннаж в 579 т и рассчитан на единовременный прием 500 пассажиров с 35 членами обслуживающего персонала, говорится в официальном заявлении, которое Морской департамент выпустил 6 января.

Из других технических подробностей известно, что Sawasdee – это именно самоходное судно, а не просто баржа. В движение оно приводится двумя дизелями Cummins мощностью 500 л. с.

Sawasdee находится в бухте Патонг-Бэй у одноименного пляжа и курортного города на западном побережье Пхукета. Городской муниципалитет уже выдал со своей стороны разрешение на работу Sawasdee в качестве плавучего ресторана. Но, как указал Морской департамент, решение о том, «будет ли разрешено лодке остаться на якоре в бухте, еще не принято».

Плавучие рестораны есть на Пхукете давно, в большинстве своем они располагаются у спокойного восточного побережья острова, покрытого мангровыми лесами и выходящего в Залив Пханг-Нга, а не в открытое море. В частности, подобные заведения работают в районе острова Мапрао и в Банг-Ронге. Но Sawasdee намеревается обслуживать туристов именно в Патонге.

Морской департамент рассказал, что изначально плавучий клуб был зарегистрирован в Кантанге в провинции Транг в середине декабря 2021 года. Базирующаяся в Раваи компания-владелец получила документы на Sawasdee как на судно для морской навигации, но с ограничениями на работу лишь в определенных акваториях, что не является чем-то необычным, хотя сами акватории ведомство на перечислило.

В начале июня 2022 года Sawasdee пришла на Пхукет. В качестве владельца Морского департамент указал некого господина Тханавата, но не сообщил его фамилию.

В ноябре 2022 года сотрудники Морского департамента проинспектировали плавучий пляжный клуб и потребовали, чтобы владелец сменил зарегистрированное целевое использование судна. Также чиновники ознакомились с мерами безопасности на борту и системой утилизации отходов.

Следующие два события произошли в декабре. Во-первых, оператору был выписан штраф в размере 10 тыс. бат за не продленную вовремя регистрацию. Во-вторых, представитель владельца в самом конце месяца, 29 декабря, подал документы на лицензию на использование судна, а также запросил повторную инспекцию.

Официальные лица были на борту Sawasdee в эту среду, 4 июня, то есть фактически сразу после праздников. В частности, было проверено оборудование для морских переходов (включая сигнальное, коммуникационное, а также связанное с безопасностью). Изучены были «структура корпуса» и «крупное машинное оборудование».

Также владелец предъявил разрешающие стоянку в Патонге документы от местного муниципалитета и от Центра консервации морских ресурсов на Пхукете. Бумаги включали транспортный сертификат и сертификат одобрения системы утилизации отходов. Сейчас центральный офис Морского департамента в Бангкоке рассматривает заявление на получение судном документов на ту деятельность, в которой заинтересован оператор. Пхукетский офис ведомства не указывает, что это за тип деятельно, но снова повторяет тезис о внимании к вопросам обеспечения безопасности гостей. В ведомстве не сказали, когда судно может быть допущено к эксплуатации.