PIWC - Ужин для влюбленных в Firefly @ The Pavillions Дата/Время начала: 18 Января 2018 18:30:00 - 18 Января 2018 22:30:00 Вместо ежемесячного ланча в этот раз мы проведем ужин для влюбленных в ресторане Firefly @ The Pavillions в Чернг-Талей. гостей ждет романтический ужин в магическом месте под светом взгляд. Приходит с мужем, приятелем, партнером или подругой. Регистрация начинается в 18:30. Затем будет подано превосходное меню с тремя переменами блюд, созданное шеф-поваром Белиндой Таквелл. Ориентировочная цена: 1100-1200 бат с человека. Заказ столиков по эл. почте info@piwc-phuket.com КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Мэгги Вингман Адрес : Firefly @ The Pavillions в Чернг-Талей Расположение