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PIWC - Ужин для влюбленных в Firefly @ The Pavillions

Дата/Время начала: 18 Января 2018 18:30:00 - 18 Января 2018 22:30:00

Вместо ежемесячного ланча в этот раз мы проведем ужин для влюбленных в ресторане Firefly @ The Pavillions в Чернг-Талей. гостей ждет романтический ужин в магическом месте под светом взгляд. Приходит с мужем, приятелем, партнером или подругой. Регистрация начинается в 18:30. Затем будет подано превосходное меню с тремя переменами блюд, созданное шеф-поваром Белиндой Таквелл. Ориентировочная цена: 1100-1200 бат с человека. Заказ столиков по эл. почте info@piwc-phuket.com
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Мэгги Вингман
Адрес : Firefly @ The Pavillions в Чернг-Талей
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Расположение

 

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