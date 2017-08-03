Пикап вылетел в торговый зал пекарни в Самконге

Три человека пострадали после того, как на Yaowarat Rd. столкнулись два пикапа, один из которых затем протаранил здание пекарни Sweet Home Bakery.

7 Августа 2017 10:19:18

Полиция получила сообщение о происшествии в Самконге около 2:00 часов ночи 2 августа. Прибывшие по вызову полицейские и медицинские работники обнаружили два поврежденных пикапа, один из которых находился на обочине дороги, а второй – внутри помещения пекарни Sweet Home Bakery.

Как рассказал один из работавших на месте событий спасателей, автомобили столкнулись во время движения по Yaowarat Rd., в результате чего одна из машин протаранила здание. В момент аварии в пекарне находились несколько посетителей, зашедших на поздний ужин. Двое из них получили ссадины и ушибы, однако третий попал под передний бампер машины и получил серьезные травмы. Пациентов приняли Vachira Hospital и Bangkok Hospital.

На момент подготовки материала полиция еще не завершила расследование, обвинений никому предъявлено не было.