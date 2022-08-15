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Пикап сбил школьника у Памятника Героиням

Полиция Таланга предъявила обвинения водителю пикапа, который не сумел затормозить перед выбежавшим на дорогу школьником и сбил ребенка утром 15 августа. Инцидент произошел к северу от Памятника Героиням.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Августа 2022, 12:56 PM
Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап сбил школьника, перебегавшего Thepkrasarrti Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о дорожном происшествии около 6:00 утра и выехала к Памятнику Героиням вместе с муниципальными спасателями Срисунтхорна и сотрудниками Kusoldharm Foundation.

На месте событий полицейские и парамедики обнаружили пострадавшего – девятиклассника Muang Thalang School по имени Викром Прайрит. Сбитый пикапом ребенок получил травмы головы и правого бедра. Ему оказали первую помощь и отвезли в больницу Thalang Hospital.

Также на месте событий полицейских дожидался водитель пикапа Буньярит Чамчит. Его Toyota Hilux Revo с увеличенным по высоте кузовом стояла с включенным аварийным сигналом в правой полосе, у машины был поврежден капот и треснуло лобовое стекло.

48-летний шофер рассказал, что осуществлял доставку товаров на Пхукет из Бангкока, точкой назначения был автовокзал. У Памятника Героиням на проезжую часть внезапно выбежал ребенок, и затормозить господин Чамчит, по его словам, не успел.

Мужчине предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение травм другому лицу, но расследование еще не завершено. При этом полиция никак не прокомментировала тот факт, что девятиклассник перебегал самое оживленное шоссе Пхукета в неположенном месте.

 

 

 

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