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Пикап с женщиной утонул в озере в Кату

Жительница Пхукета не смогла выбраться из упавшего в озеро пикапа и утонула вместе с ним утром 29 мая в Кату. Согласно предварительной версии полиции, 50-летняя Чанпен Сомбат не справилась с управлением на мокрой дороге, в результате чего ее автомобиль вылетел с проезжей части и рухнул в водоем.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Мая 2022, 01:18 PM
Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синий пикап Ford Ranger вылетел с проезжей части и утонул в озере вместе с находившейся в кабине женщиной. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Кату получила сообщение о ДТП в районе магазина дьюти-фри GSM около 6:20 утра воскресенья, 29 мая. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденное придорожное ограждение, но саму машину разглядеть было уже не возможно, ее полностью скрыла вода озера на месте старого оловянного карьера.

Спасатели Kusoldharm Foundation обследовали утонувшую машину, оказавшуюся пикапом Ford Ranger синего цвета, и подтвердили, что труп женщины по-прежнему находится в кабине. На то, чтобы достать транспортное средство из воды, ушло более двух часов. За это время на место событий приехали сын и дочь госпожи Сомбат, которые затем подтвердили личность погибшей.

Согласно предварительным данным, 50-летняя жительница Пхукета ехала из аэропорта в Патонг и потеряла управление на мокрой из-за дождя дороге. Другие участники дорожного движения в ДТП вовлечены не были.

Труп доставили в морг больницы Vachira Phuket Hospital, полиция ожидает медицинского заключения о причине смерти.

 

 

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