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Пикап с рабочими попал в аварию на Пхукете, погиб один человек

Один человек погиб и еще порядка восьми получили травмы в результате ДТП с участием пикапа с бирманскими рабочими. Авария произошла на Thepkrasattri Rd. утром 20 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2023, 01:13 PM
Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа произошла в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии в районе АЗС Calteх и магазина HomePro в Таланге около 8:30 утра 20 февраля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили старый пикап Toyota серебристого цвета, который вылетел на разделительную полосу и врезался в дорожный знак. На траве сидели и лежали в ожидании помощи трудовые мигранты.

Как сообщает страница Phuket Info Center со ссылкой на муниципальных спасателей Срисунтхорна, в результате аварии пострадали девять граждан Мьянмы, двое из которых получили серьезные травмы. Один из них затем скончался в больнице Thalang Hospital.

Какая-либо информация о причинах аварии отсутствует. Также полиция ничего не сказала о личности водителя пикапа и о соблюдении им скоростного режима.

В рамках последней корректировки законодательства (в связи с вопросом о ремнях безопасности) власти Таиланда приняли решение не запрещать перевозку людей в кузовах пикапов и грузовиков, но обязали водителей соблюдать ограничения скорости в зависимости от типа транспортного средства и классификации дороги, по которой движется автомобиль.

При этом статус шоссе Thepkrasattri Rd. является неоднозначным, поскольку где-то дорога проходит по сельской местности, а где-то – через застроенные районы.

 

 

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