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Пикап повалил мачты электропередач на шоссе в провинции Пханг-Нга

Часть провинции Пханг-Нга у границы с Сураттхани осталась без электричества вечером 18 декабря, после того как вылетевший с дороги пикап сбил электрический столб, а следом повалились еще не менее трех. Также частично заблокирована оказалась одна из ключевых дорог на востоке провинции.

Новости Пхукета

18 Декабря 2022, 06:46 PM
Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Упавшие электрические столбы перегородили шоссе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Инцидент произошел в район 18:00 на шоссе, известном под номером 4311. Это дорога, соединяющая северное и южное шоссе из провинции Пханг-Нга в тамбоне Бо-Сэн (см. карту).

Как сообщают очевидцы с места событий, белый пикап двигался по направлению Сураттхани и вылетел с дороги в самом начале шоссе 4311.

Поваленные автомобилем столбы полностью перегородили полосу для движения в том направлении и частично – полосу для проезда в сторону Пхукета и Кхао-Лака. Автомобилисты сейчас пытаются делить не заблокированную часть дороги и двигаться по ней в обоих направлениях (см. видео).

Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. На месте событий работают специалисты Управления энергоснабжения провинций (РЕА). Полиции и спасателей на присланных в редакцию кадрах с места происшествия не видно.

 

 

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