Пхукету грозит дефицит палат интенсивной терапии

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон заявил, что при росте числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 государственные больницы столкнутся с дефицитом палат интенсивной терапии (ICU). Текущую ситуацию о назвал «приближающейся к критической».

Новости Пхукета

10 Мая 2021, 04:06 PM

Директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон опасается дефицита палат ICU. Фото: Official COVID-19 Information Center Phuket

Как отметил доктор Суконтапон, в случае дефицита палат ICU в государственных больницах, пациентов придется переводить в частные медицинские учреждения или в больницы за пределами Пхукета. Соответствующее заявление директор Vachira Phuket Hospital сделал в ходе видеотрансляции из больницы 9 мая. Также в трансляции участвовал вице-губернатор провинции Пияпонг Чувонг.

Господин Суконтапон подчеркнул, что о дефиците мест в обычных палатах речи не идет. Если пациенту с COVID-19 не нужна искусственная поддержка дыхания, то проблем с его размещением не предвидится.

«Загрузка коечного фонда в больницах высокая, но в полевых госпиталях не настолько», – отметил глава Vachira Phuket Hospital.

Первой о возможном дефиците палат ICU заявила на прошлой неделе эпидемиолог Vachira Phuket Hospital Витхита Джэнг-Йэм. Она отметила, что в 50% случаев поступающие с коронавирусом пациенты не имеют никаких симптомов вообще, 30% имеют легкие симптомы пневмонии, а 10% тяжелые.

«Это означает, что нам нужно много аппаратов поддержки дыхания», – заявила госпожа Джэнг-Йэм, не уточнив, к какой категории относятся еще 10% пациентов, не упомянутых выше.

Непосредственно в Vachira Hospital – главной больнице Пхукета – аппараты поддержки дыхания нужны половине пациентов с диагнозом COVID-19, – говорила госпожа Джэнг-Йэм.

С местами для пациентов, у которых коронавирус только подозревается (PUI) проблем нет. Для людей, ожидающих результатов анализов, выделены отдельные палаты.

«Для пациентов со статусом PUI имеется около 280 палат, хотя не все из них представляют собой палаты с «отрицательным давление», где должны находиться лица с COVID-19», – отметил доктор Суконтапон.

При этом глава Vachira Phuket Hospital указал, что третья волна коронавируса отличается тем, что в большинстве случаев заболевшим действительно нужно лечение в больницах, поскольку вирус поражает легкие. В полевых госпиталях оказать им должную помощь невозможно, чем и объясняется относительно невысокая заполняемость коечного фонда. В полевом госпитале в университете PSU заполняемость никогда не превышала уровень в 100 коек из 170 имеющихся, тогда как в госпитале при университете PRU «количество нуждающихся в помощи людей еще не достигло того уровня, при котором местный офис Минздрава начал бы его использовать по профильному назначению».

Доктор Суконтапон отметил, что пхукетская ситуация не уникальна. Аналогичные тенденции отмечаются в Бангкоке, Самут-Сакхоне, Самут-Пракане, Сураттхани, а также в провинции Сонгкхла.

«В Vachira Phuket Hospital имеется девять палат ICU, но только пять из них представляют собой палаты с «отрицательным давлением» для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Оставшиеся четыре используются для размещения пациентов с легким течением болезни, которые находятся там под тщательным наблюдением», – заявил доктор Суконтапон.

Как отметил директор больницы, симптомы у пациентов из пяти палат с «отрицательным давлением» очень тяжелые, тогда как пациенты в четырех других палатах стабильны. По этой причине рассматривается вопрос о переводе их из ICU в другие палаты.

«Если все девять палат ICU будут заполнены пациентами с тяжелым течением болезни, возникнет критическая ситуация. Возможно, нам придется переводить пациентов в больницы других провинций или частные больницы, что может повлечь дополнительные расходы. Дистанция до критической стадии очень маленькая. В течение ближайших двух недель я хочу попросить всех жителей Пхукета воздержаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях и встречах», – заявил доктор Суконтапон.

Также директор Vachira Phuket Hospital попросил жителей острова записываться на вакцинацию как для формирования коллективного иммунитета в популяции, так и для снижения числа тяжелых случаев заболевания.

В середине этого месяца на остров должно быть доставлено 100 тыс. доз вакцины Sinovac, еще столько же – в начале июня. Также в июне Пхукет должен получить 240 тыс. доз вакцины AstraZeneca.