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Пхукетского монаха задержали по обвинению в грабеже и угоне

Уроженец провинции Транг, скрывавшийся от полиции среди буддистских монахов, был задержан правоохранителями 3 января.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Января 2018 13:59:52

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

В среду, 3 января, полицейские из участка в Чалонга вместе с коллегами из провинции Транг нанесли визит к статуе Большого Будды и арестовали одного из местных буддистских монахов, известного под именем Пхра Варавит. Как пояснили в полиции, в прошлом году суд провинции Транг выдал сразу два ордера на арест мужчины: по делу о ночном грабеже (в мае) и по делу об угоне транспортного средства (в сентябре).

В ордерах фигурировало одно и то же имя – Варавит Сатджабут. Арестованный полицейскими Пхра Варавит подтвердил, что в документах указано именно его полное имя. Полиция не уточнила, как именно удалось установить, что разыскиваемый бежал с Транга на Пхукет, где принял постриг в монахи.

31-летний Варавит Сатджабут был лишен монашеского сана и доставлен в полицейский участок Чалонга, а оттуда – в участок На-Йонга в провинции Транг.

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