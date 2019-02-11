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Пхукетский ресторатор арестован по запросу Интерпола

Гражданин Италии Роберто Уголини, известный на Пхукете и в Бангкоке по целому ряду ресторанов и клубов, был арестован в столице по запросу Интерпола.

Новости Пхукета

11 Февраля 2019, 06:50 PM
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Сообщение об аресте 63-летнего Уголини была изначально опубликована на странице Иммиграционного бюро Таиланда в Facebook. Затем достоверность информации корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердили и в самом ведомстве.

Итальянец был арестован в пятницу, 8 января, в съемных апартаментах на улице Sala Daeng Rd. в столичном районе Силом. Как пояснили в Иммиграционном бюро, ресторатора арестовали по запросу правоохранительных органов Италии. В момент ареста Уголини уже находился в красном списке Интерпола.

Как пояснили «Новостям Пхукета» в Иммиграционном бюро, итальянец обвиняется в мошенническом заявлении о банкротстве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб от действий по двум последним обвинениям оценивается в 7 млн евро.

Иммиграционное бюро подтвердило, что до последнего момент иностранец находился в Таиланде на законных основаниях, однако сейчас его разрешение на пребывание в стране аннулировано.

С именем Уголини связаны такие заведения как White Box на пляже Калим, Ugolini Il Ristorante Italiano Bangkok, Watermark и Limoncello. На своей странице в LinkedIn он представляется как «доктор Роберто Уголини» и «частный банкир», работающий в UniCredit.

 

 

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