Пхукетский пианист Иван Шарапов дал концерт в честь Дня отца в Бангкоке

В ходе концерта для посетителей River City прозвучали композиции, написанные самим Королем Пхумипоном Адульядетом, а также мировая классика. Одновременно в торгово-выставочном комплексе проходил сбор средств для тайского Красного креста.
После выступления господин Шарапов сердечно поблагодарил всех принявших участие в организации концерта.
«Огромная благодарность управляющему директору River City Линде Ченг, всей работавшей в этот день команде, профессору университета Тхаммассат Ольги Жилиной, моим надежным спонсорам Siam Music Yamaha, в том числе в лице доктора Пирават Чукхиатти, и семейному клуба и ресторану «Лимонад» во главе с Юлией Володиной. Поздравляю всех с Днем отца!» – написал господин Шарапов на своей странице в Facebook.
Ушедший из жизни в 2017 году Король Пхумипон Адульядет (Рама IX) был девятым правителем из династии Чакри. Он находился на троне дольше, чем любой другой Король из династии, и дольше, чем любой из нынешних монархов в мире.
Среди прочего, Рама IX был талантливым джазовым музыкантом, оставившим после себя около полусотни не теряющих популярности композиций, известных в Таиланде под именем Королевских. Самыми известными из них можно назвать «Блюз при свечах», «Любовь на закате», «Дождь». Также Пхумипон Адульядет написал и официальный марш Корпуса морской пехоты Таиланда.
Еще одним из увлечений Его Величества являлся яхтенный спорт. Прямо сейчас на Пхукете проходит ежегодная парусная регата, известная как Кубок Короля.