Пхукетский музыкант Иван Шарапов дал концерт в бангкокском торгово-выставочном комплексе River City в четверг, 5 декабря. Выступление было приурочено к дню рождения Рамы IX и тайскому Дню отца.

Новости Пхукета

6 Декабря 2019, 09:59 AM

Пхукетский пианист Иван Шарапов дал концерт в честь Дня отца в Бангкоке. Фото: Страница Ивана Шарапова в Facebook

В ходе концерта для посетителей River City прозвучали композиции, написанные самим Королем Пхумипоном Адульядетом, а также мировая классика. Одновременно в торгово-выставочном комплексе проходил сбор средств для тайского Красного креста.

После выступления господин Шарапов сердечно поблагодарил всех принявших участие в организации концерта.

«Огромная благодарность управляющему директору River City Линде Ченг, всей работавшей в этот день команде, профессору университета Тхаммассат Ольги Жилиной, моим надежным спонсорам Siam Music Yamaha, в том числе в лице доктора Пирават Чукхиатти, и семейному клуба и ресторану «Лимонад» во главе с Юлией Володиной. Поздравляю всех с Днем отца!» – написал господин Шарапов на своей странице в Facebook.

Ушедший из жизни в 2017 году Король Пхумипон Адульядет (Рама IX) был девятым правителем из династии Чакри. Он находился на троне дольше, чем любой другой Король из династии, и дольше, чем любой из нынешних монархов в мире.

Среди прочего, Рама IX был талантливым джазовым музыкантом, оставившим после себя около полусотни не теряющих популярности композиций, известных в Таиланде под именем Королевских. Самыми известными из них можно назвать «Блюз при свечах», «Любовь на закате», «Дождь». Также Пхумипон Адульядет написал и официальный марш Корпуса морской пехоты Таиланда.

Еще одним из увлечений Его Величества являлся яхтенный спорт. Прямо сейчас на Пхукете проходит ежегодная парусная регата, известная как Кубок Короля.