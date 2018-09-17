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Пхукетский экспат получил 8 лет тюрьмы за убийство тайской подруги

Прокуратура подтвердила вынесение приговора 36-летнему гражданину Германии Нико Папке, задержанному в прошлом году за убийство 35-летней Писчи Нампадунг, с которой он состоял в отношениях.

Новости Пхукета

17 Сентября 2018 10:38:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил занимавшийся делом прокурор Пиравут Бумрунг, суд приговорил господина Папке к «16 годам и 16 месяцам» тюрьмы, но реальный срок был сокращен вдвое ввиду того, что обвиняемый признал вину по всем статьям. Кроме убийства, господин Папке обвинялся в краже банковской карты Писчи Нампадунг, а также в незаконном хранении наркотических средств первой категории.

В пхукетском суде корреспонденту The Phuket News сообщили, что вердикт по делу Нико Папке был вынесен еще 27 июня этого года, слушания продолжались два месяца. Мужчина отбывает наказание в местной тюрьме на Damrong Rd. в Пхукет-Тауне.

Напомним, фитнес-тренер Нико Папке был задержан по подозрению в убийстве своей подруги Писчи Нампадунг 9 июля 2017 года, через несколько часов после того, как тело женщины было обнаружено в джунглях у цементного завода на Muang Chao Fa Rd. в Вичите.

При задержании Папке попытался совершить суицид, перерезав себе горло, но медикам удалось спасти ему жизнь. Через два дня после ареста находившемуся в больнице немцу были предъявлены обвинения в убийстве. Некоторое время спустя мужчина сознался в убийстве и объяснил, что преступление было совершено на бытовой почте. Свои отношения с Писчей Нампадунг господин Папке назвал «нестабильными» и рассказал, что женщина намеревалась разорвать с ним связь, а перед этим «одолжила» 20 тыс. бат.

 

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