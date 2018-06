Пхукетский девелопер арестован за мошенничество Полиция подтвердила арест генерального директора девелоперской компании Emerald Group по делу о мошенничестве. Дело против топ-менеджера Савита Кетрота было возбуждено после того, как покупатели квартир в кондоминумах Emerald не получили обещанной недвижимости, при этом денег застройщик им также не вернул. Сутича Сирират 3 Мая 2018 14:16:54 Савит Кетрот добровольно явился в полицейский участок Патонга около 16:40 среды, 2 мая, и был арестован на основании ордера, выданного пхукетским судом. Ордер был выдан еще в октябре прошлого года, но большую часть прошедшего с того момента времени господин Кетрот находился за рубежом, в частности, в Китае. Господин Кетрот был помещен под стражу и, как подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции сегодня утром, в течение дня должен предстать перед судом. На заседании ему официально предъявят обвинения. Также уже сегодня может решиться вопрос о мере пресечения. Не исключено, что суд добрит ходатайство о выходе господина Кетрота под залог, хотя полиция намерена настаивать на том, чтобы он остался под стражей. «Полиция будет ходатайствовать об отказе в выходе под залог», – заявил корреспонденту «Новостей Пхукета» капитан Эккачай Сири из туристической полиции. Об аресте господина Кетрота лично объявил шеф туристической полиции страны Сурачет Хакпан, специально прибывший для этого на Пхукет. Он указал, что девелоперу вменяется в вину нарушение статьи 22 Закона о защите потребителей (представление недостоверной информации в рекламных материалах в интернете и других медиа). Нанесенный клиентам ущерб полиция оценивает в 127,5 млн бат. Речь идет о деньгах, которые Emerald Group получила за квартиры в так и не построенных жилых комплексах. В процессе дачи показаний полиции господин Кетрот объяснил срыв строительства нехваткой финансов у компании. В ходе визита на Пхукет генерал Сурачет Хакпан проинспектировал стройплощадку кондоминиума Emerald Nirvana Condo Kalim Beach. Вместе с генералом участие в инспекции приняли и другие высокопоставленные офицеры полиции. Генерал Хакпан рассказал, что расследование в отношении Emerald Group началось после того, как заявление в полицию подал один из клиентов девелоперской компании, заплативший за недвижимость 2,8 млн бат, но так и не получивший жилье. Затем полиция начала собирать другие аналогичные жалобы, и общая сумма нанесенного ущерба выросла до 127,5 млн бат. При этом квартиры, о которых идет речь в материалах дела, должны были быть переданы собственникам еще 31 декабря 2015 года. То есть к настоящему моменту задержка составляет более двух лет. «Полиция начала отслеживать ситуацию на указанных объектах и пришла к выводу, что строительство не движется вперед, хотя квартиры рекламируются потенциальным покупателям. На этом основании полиция возбудило дело», – заявил генерал Хакпан. В материалах дела фигурируют сразу несколько кондоминиумов на Пхукете и в Краби. В частности, в списке значатся следующие объекты: The Emerald City Life Condo Patong

The Emerald Ao Nang Condo

The Emerald Terrace Patong

The Emerald - Central Реализацией этих проектов занимаются отдельные дочерние структуры Emerald Development Group Co Ltd. По словам генерала Хакпана, полиция получила жалобы от более 300 покупателей, не получивших жилье. Большая часть обманутых клиентов – иностранцы, что и объясняет участие в деле именно туристической полиции. При этом генерал не уточнил, как количество пострадавших соотносится с общим размером нанесенного ущерба в материалах дела. «Эти люди также подали официальные жалобы в свои посольства, чтобы их сограждане знали о ситуации», – указал генерал Хакпан. Офицер призвал всех пострадавших подать заявления в тайскую полицию, чтобы все случаи были включены в общее дело. «Подобные вещи происходят на Пхукете, но также они случаются и повсюду в мире. Срыв строительства может произойти из-за того, что, к примеру, один из подрядчиков не поставит некие материалы, без которых невозможно завершить строительство и передать квартиры собственником. В таких случаях ущерб может достигать миллиардов», – заявил на пресс-конференции генерал Хакпан. По словам офицера, материалы дела были переданы также генеральному секретарю Агентства по борьбе с отмыванием дела (AMLO). «Пожалуйста, не волнуйтесь. Мы выясним, куда были переведены деньги. Подобные преступления не должны повторяться на Пхукете, поскольку наносят ущерб его репутации. Мы сделаем все возможное, чтобы решить вопрос и помочь пострадавшим», – заверил генерал Хакпан. – Сутича Сирират, Иккапоп Тхонгутб