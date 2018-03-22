Пхукетский банк крови ищет доноров с отрицательным резус-фактором

Банк крови больницы Vachira Phuket Hospital обратился к жителям острова с призывом сдать кровь с отрицательным резус-фактором.

22 Марта 2018 10:07:35

Фото: Vachira Hospital Phuket

В уведомлении Vachira Hospital говорится следующее: «Срочно! Банку крови больницы Vachira Hospital не хватает крови с отрицательным резус-фактором для пациентов, нуждающихся в операциях и пациентов с кардиологическими заболеваниями. Кровь можно сдать в помещении банка крови на четвертом этаже здания амбулаторного обслуживания».

Доноров принимают с 8:30 утра до 20:00 вечера по будням и с 8:30 до 15:00 по выходным дням. Контактный телефон банка крови: 076- 361- 234 доб. 1285.