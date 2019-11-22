Пхукетские пальмы, часть 1

Садовод Патрик Кэмпбелл рассказывает о том, какие пальмы можно увидеть на Пхукете.

Патрик Кэмпбелл

Хотя я вырос в Англии, одно из моих детских воспоминаний связано с пальмами. Именно эти удивительные деревья были изображены на рекламных щитах той железнодорожной станции, где я проводил долгие часы в ожидании поезда, точнее даже паровоза, поскольку дело было еще в эпоху пара.

Реклама на станции приглашала посетить южные курорты и обещала лазурное море, белоснежный песок, загорелых красоток и уже упомянутые выше пальмы. Как несложно догадаться, на британских пляжах никаких пальм не было, так что впервые я увидел эти тропические деревья во время поездки по югу Испании много лет спустя.

Сейчас климат в моих родных краях изменился настолько, что декоративная пальма ликуала прекрасно себя чувствует в двух шагах от моей лондонской квартиры. Но несмотря на это, в целом пальмы остаются все-таки тропическим растением, одним из самых простых в культивации в данном климате. При этом список разновидностей пальм крайне широк, и количество достигает, возможно, двух тысячи. Как я читал, один тайский коллекционер этих растений собрал у себя не меньше 90 одних только веерных пальм.

Кокосовая пальма (cocos nucifera)

Любой разговор о пальмах стоит начинать с пальмы кокосовой. В конце концов, это самое известное и самое полезное в практическом смысле дерево в Юго-Восточной Азии. Жизнь в Таиланде едва ли можно даже представить без кокосовой пальмы. У тайцев в ход идет все, что дает это дерево – сами кокосы, включая содержащуюся в них жидкость и внешнюю скорлупу, древесина и листья. Многие тайские карри содержат кокосовое молоко, изготавливаемое из белой мякоти ореха. А так называемая кокосовая вода внутри ореха – это не только освежающий напиток, но и единственная природная жидкость, имеющая такой же уровень Ph как плазма человеческой крови.

Из скорлупы кокосовых орехов получают различные масла, ветви с листьями идут на кровлю, прочное дерево подходит для строительных целей, волокна можно использовать для изготовления ковриков. Проще говоря, cocos nucifera – это сокровище.

Для среднестатистического сада кокосовая пальма великовата. Дерево способно достигать в высоту 30 м, а падающий с верхушки кокос станет серьезной угрозой для человека, решившего полежать под этим деревом в тени. Однако в парках и в дикой природе стройная и элегантная кокосовая пальма с веером листьев у верхушки является настоящим украшением.

Обидно, что кокосовые рощи в наши дни постепенно исчезают, погибая под натиском девелоперов и насекомых вредителей. Хорошая же новость заключается в том, что существуют карликовые версии пальм, которые порадуют и фермера (кокосы легче собирать), и садовода (можно посадить у дома). К примеру, есть пальма под названием «малайская карликовая», отличающаяся коротким стволом и большим количеством желтых орехов у его верхушки.

Королевская пальма (roystonea)

Среди прочих пальм есть такие, которые выращивают преимущественно в декоративных целях для украшения больших открытых пространств и просторных лужаек или для высадки перед высокими стенами. Самая величественная из таких пальм – roystonea, логично получившая обиходное название королевской пальмы.

Пальму отличает длинный, гладкий, состоящий из колец ствол серого цвета, иногда имеющий утолщение в нижней части. Вершину дерева венчают зеленые перистые листья, способные достигать в длину полуметра. Пальма цветет ароматные белыми цветами в форме чашечки, но ее черно-лиловые плоды несъедобны.

Взрослая roystonea по высоте может посоперничать с cocos nucifera, так что это отнюдь не кандидат в маленький придомовой садик. Как большинство пальм, она любит влажную, плодородную почву и обилие солнца. Особо сильный визуальный эффект королевские пальмы производят, когда их высаживают по обеим сторонам вдоль прямой дороги.

Пальма Бисмарка (Bismarckia nobilis)

Гораздо лучше для сада среднего размера подойдет бисмаркия, также известная как пальма Бисмарка. Это растение родом с Мадагаскара, хотя на родине она постепенно исчезает. Главное предназначение Bismarckia nobilis – быть декоративным растением, привлекающим к себе внимание, где бы оно ни росло. Серо-зеленые листья пальмы формируют роскошное опахало шириной в два-три метра, придающее дереву ярко выраженный индивидуальный экзотический облик. При этом листья растут не на верхушке, а виде отдельных веток, симметрично исходящих из массивного ствола.

Растущая в моем саду пальма Бисмарка плодоносит крупным кластерами черных плодов, напоминающих виноградины. Плоды эти не съедобны, но зато находящиеся внутри семечки можно посадить в землю, и из них вырастут новые бисмаркии. Прорастают семена за два-три месяца.

Пальма путешественников (ravenala madagascariensis)

Эта пальма – яркий пример отсутствия логики в названии растений. Строго говоря, равенала мадагаскарская – это вовсе не пальма, а банан. Однако закрепилось то название, которое закрепилось, и садоводы продолжают относить равеналу к пальмам. Впрочем, название вторично, а первично то, насколько эффектно это растение смотрится, если высадить его, к примеру, вдоль стены или забора. Главное помнить, что ravenala madagascariensis растет очень быстро и стремительно увеличивается в размерах, формируя все более внушительный веер листьев, исходящих из толстого ствола.

Магия равеналы кроется в той удивительной симметрии, которой отличается ее веер и просветами между стеблями, благодаря чему листья не создают слишком плотной завесы и позволяют выживать другим растениям в тени пальмы путешественника.

Равенала не требует особой заботы, благодаря тому, что это растение хранит собственные запасы воды. Собственно, так дерево и получило свое название, поскольку измученный жаждой путешественник также мог этим запасом воспользоваться.

Ravenala madagascariensis может расти и на солнце, и в частичной тени. Однако помните, что стебли требуют прореживания, если вы хотите сохранить симметричность веера из листьев. Также из этих молодых побегов можно вырастить новые пальмы.

Лисьехвостая пальма (wodyetia)

Wodietia – еще один из фаворитов у садоводов, и я жалею, что непосредственно в моем саду этой пальмы нет. В отличие от пышных бисмаркии и равеналы, это классическая стройная пальма с элегантным гладким стволом, увенчанным короной из длинных побегов, от которых отходят листья, гроздья которых действительно напоминают пушистый хвост.

Сейчас эта грациозна пальма набирает популярность у тайских ландшафтных дизайнеров и садоводов, при этом высадить ее можно и в небольшом саду, и вдоль городской улицы. Дерево выглядит красиво и не требует особого ухода. Красноватые плоды этой пальмы пригодны для того, чтобы вырастить новое дерево. Обязательно посадите такую пальму в своем саду.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его сайт: patrickaccampbell.wordpress.com. Эл. почта: drpaccampbelll@gmail.com.





