Пхукетские качели и карусели заинтересовали антикоррупционную полицию

Детская площадка в Чернг-Талей, на оборудование которой были потрачены несколько миллионов бат, заинтересовала официальных лиц из-за пределов острова, а конкретнее – региональный отдел полиции по борьбе с коррупцией (ACD*). Сотрудники ведомства во главе со своим руководителем подполковником Сомсаком Ниамлеком приехали на Пхукет 14 марта побеседовали с мэром Чернг-Талей и лично осмотрели площадку, вызвавшую вопросы у местных жителей качельками за десятки тысяч бат и горками почти за миллион. Делом уже занимается пхукетский офис Национальной антикоррупционной комиссии (NACC), но это ведомство является отдельной от полиции структурой.

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Расследование тендеров на обустройство детской площадки в Чернг-Талей началось после того, как антикоррупционное объединение STRONG Anti-Corruption Thailand Club публично заявило о том, что одноместные пластиковые качельки в видели зверушек были закуплены по 65 тыс. бат за штуку. Но как оказалось, это оборудование было отнюдь не самым дорогим в контрактах, которые заключались с Genius Kids Co.

Пхукетский офис NACC затем сообщил, что всего в рамках двух тендеров в 2014 и 2015 годах на площадку было потрачено более 4 млн бат, причем расходы на установку качелей и горок были примерно такими же, как и на их закупку. Районные власти тратили деньги на площадку так, словно оборудовали не игровую зону для детей, а строили дом на несколько спален.

В ходе визита на Пхукет представители ACD во главе с начальником регионального офиса полковником Ниамлеком взяли показания у мэра Чернг-Талей Сунирана Ратчатапрыка.

В сообщении официальных лиц также говорится, что полицейские уже проанализировали закупки на предмет адекватности цен и справедливости выбора подрядчика. Однако о выводах следователей PR-служба Пхукета ничего не сказала, а вместо этого обратила внимание на то, что контракты заключались до вступления в силу Закона о государственных закупках и поставках от 2017 года.

В публикации не объясняется, почему этот факт важен. Все-таки до вступления в силу этого закона госзакупки регулировались другими.

*На фото с инспекции ревизоры с материка носят жилетки с аббревитатурой Центрального бюро расследований (CIB), которое также входит в состав Королевской полиции Таиланда и, как правило, занимается особо важными делами. Однако в публикации PR Phuket говорится именно об отделе ACD.