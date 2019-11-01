Пхукетская спортсменка выиграла свой дебютный бой в UFC

Тренирующаяся в Tiger Muay Thai уроженка Бурирама дебютировала в UFC и победила в первом бою российско-молдавскую соперницу.

Джей-Пи Местанза

Три раунда по пять минут... И дело сделано! Таиланд не просто вошел в UFC, но распахнул дверь c ноги. Вернее, в данном случае не распахнул, а распахнула, поскльку честь дебютировать в одном из главных промоушенов в мире смешанных единоборств и дебютировать с победой досталась 23-летней Ломе Лукбунми.

Тренирующейся на Пхукете уроженке Бурирама досталась в противницы 29-летняя россиянка с молдавскими корнями Александра Албу. Бой проходил в Сингапуре в рамках UFC Fight Night 162 и завершился победой Ломы по решению судей.

Пусть этот бой стал для Ломы дебютным в UFC, но неопытной ее не назовешь. За плечами спортсменки – более двух сотен профессиональных поединков в тайском боксе. И муай тай сыграл, пожалуй, ключевую роль в победе уроженки Бурирама над российско-молдавской соперницей.

«Это больше, чем я когда-либо ожидала. Выйти на такой бой и победить – за пределами чего угодно», – заявила Лома после боя.

«Я ни разу в жизни не пила спиртного, но мой тренер сказал мне, чтобы в случае победы я выпила пива. Это я и собираюсь сейчас сделать», – добавила она.

Лома тренируется в пхукетском центре единоборств Tiger Muay Thai & MMA Training Camp под руководством тренера Джорджа Хикмана. В выборе достойных партнеров для тренировок недостатка у спортсменки, разумеется, нет.

«Если бы не Tiger Muay Thai и моя семья, я бы никогда не одержала сегодняшнюю победу. Я целиком обязана этой победой своей команде», – заявила Лома.

По словам спортсменки, агрессия соперницы в бою ее удивила, при том, что она знала, что Александра серьезно готовилась к поединку и пришла за победой. Спасли Лому преимущественно локти и колени, благо 200 профессиональных боев в муай тай были хорошей школой. Да и в целом уровень тайского бокса, показанный Ломой в октагоне, был таким, какой редко увидишь в смешанных единоборствах.

«Я пришла драться в том стиле, в котором я дерусь. Я пришла драться так, как тренируюсь. И делала именно это», – пояснила Лома.