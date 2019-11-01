Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукетская спортсменка выиграла свой дебютный бой в UFC

Тренирующаяся в Tiger Muay Thai уроженка Бурирама дебютировала в UFC и победила в первом бою российско-молдавскую соперницу.

Джей-Пи Местанза

3 Ноября 2019, 09:00 AM
Фото: Hip Santayanon

Фото: Hip Santayanon

Фото: Singapore Maven

Фото: Singapore Maven

Три раунда по пять минут... И дело сделано! Таиланд не просто вошел в UFC, но распахнул дверь c ноги. Вернее, в данном случае не распахнул, а распахнула, поскльку честь дебютировать в одном из главных промоушенов в мире смешанных единоборств и дебютировать с победой досталась 23-летней Ломе Лукбунми.

Тренирующейся на Пхукете уроженке Бурирама досталась в противницы 29-летняя россиянка с молдавскими корнями Александра Албу. Бой проходил в Сингапуре в рамках UFC Fight Night 162 и завершился победой Ломы по решению судей.

Пусть этот бой стал для Ломы дебютным в UFC, но неопытной ее не назовешь. За плечами спортсменки – более двух сотен профессиональных поединков в тайском боксе. И муай тай сыграл, пожалуй, ключевую роль в победе уроженки Бурирама над российско-молдавской соперницей.

«Это больше, чем я когда-либо ожидала. Выйти на такой бой и победить – за пределами чего угодно», – заявила Лома после боя.

«Я ни разу в жизни не пила спиртного, но мой тренер сказал мне, чтобы в случае победы я выпила пива. Это я и собираюсь сейчас сделать», – добавила она.

Лома тренируется в пхукетском центре единоборств Tiger Muay Thai & MMA Training Camp под руководством тренера Джорджа Хикмана. В выборе достойных партнеров для тренировок недостатка у спортсменки, разумеется, нет.

«Если бы не Tiger Muay Thai и моя семья, я бы никогда не одержала сегодняшнюю победу. Я целиком обязана этой победой своей команде», – заявила Лома.

По словам спортсменки, агрессия соперницы в бою ее удивила, при том, что она знала, что Александра серьезно готовилась к поединку и пришла за победой. Спасли Лому преимущественно локти и колени, благо 200 профессиональных боев в муай тай были хорошей школой. Да и в целом уровень тайского бокса, показанный Ломой в октагоне, был таким, какой редко увидишь в смешанных единоборствах.

«Я пришла драться в том стиле, в котором я дерусь. Я пришла драться так, как тренируюсь. И делала именно это», – пояснила Лома.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Май-Кхао останется без электричества 30 октября
Лагуна приглашает записываться на ежегодный триатлон
Забег ради сохранения морских черепах собрал свыше 4 тыс. участников
Команда BISP Cruzeiro победила на IberCup Costa Del Sol 2019 в Испании
С пирса в Чалонге убрали накопившийся мусор после вмешательства губернатора
Паттайя подала заявку на Юношескую Олимпиаду
На Пхукете продолжается запись на забег ради спасения морских черепах
Ежегодный триатлон в Лагуне пройдет в 23-24 ноября
Регаты Multihull Solutions и Phuket Raceweek прошли на Пхукете
Соревнования по рыбалке в тяжелом весе прошли в Exotic Fishing Thailand
Филиппинцы и японцы поделили награды марафона в Лагуне
Пхукетский боец Чадд Коллинс выступит на Лумпини
Аргентинец Мигель Карбальо выиграл Singha Laguna Phuket Open
На Phuket Raceweek ждут австралийских яхтсменов
Турнир Singha Laguna Phuket Open 2019 вошел в рейтинговый список Official World Golf Ranking

 

SKYPARK
Melbourne Cup Brunch 2019
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Thai Residential
QSI International School Phuket

 