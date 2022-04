Пхукетская «Монополия» уже в продаже

Целиком посвященная Пхукету версия легендарной настольной игры уже в продаже. Ищите «Монополию» в магазинах или заказывайте онлайн.

Новости Пхукета

Долгая дорога подошла к концу – пора начинать новую, но уже на игровом поле. Компания Winning Moves UK завершила работу над пхукетской версией легендарной «Монополия». На игровое поле попали более трех десятков местных локаций или видов времяпрепровождения. Впрочем, об этом по порядку.

Два самых доступных сектора сразу за клеткой Start – Коралловый остров и исторический мост Sarasin. затем идет водная зона (каякинг, дайвинг и Phuket Aquaria).

На следующей грани игрового поля – три пляжа (Камала, Ката, Май-Кхао) и три места торговли (Naka Market, Lard Yai и Central Phuket).

Третья грань – школы (BISP, BCIS плюс присоединившийся к ним Blue Elephant) и отели (The Nai Harn, COMO Point Yamu и Utopia, сразу вся целиком).

На четвертой грани находится развлекательные центры (Carnival Magic, Blue Tree и внезапно смотровая площадка у пляжа Карон) и признанные символы Пхукета – Старый город с мысом Промтхеп, самой дорогой «улицей» на игровом поле.

На транспортных секторах расположились Phuket Smart Bus, паром, лонгтейл и аэропорт. Такси и тук-тукам места не нашлось. Зато отыскался уголок для газеты The Phuket News – одно из полей Community Chest. Сами карточки Community Chest и Chance тоже были «пхукетизированы».

Идеи для замены улиц предлагали жители острова и туристы. После выхода игры госпожа Дженнифер Лау из компании Winning Moves UK (производящей «Монополию» по лицензии Hasbro) призналась, что вариантов было невероятно много, причем встречались и «очень изобретательные и смешные».

«Мы надеемся, что игра отражает ощущение и вкус этих предложений», – заявила госпожа Лау.

Официальные лица приветствовали выход пхукетской «Монополии», назвав игру отражением красоты острова, а также вкладом в поддержку местной экономики.

С гордостью отчиталась о своем появлении на игровом поле и группа Central Pattana, подчеркнувшая, что Central Phuket – первый торговый центр в Азии, упомянутый в этой игре.

Впрочем, гордиться островом могут все его жители и гости – равно как и играть в пхукетскую «Монополию», продажи которой начались 28 марта.

Приобрести игру можно в магазинах What the Box, Phuket Card, D6 Wargame и других по вему Таиланду, а также в BCIS International School, British International School Phuket, офисе Utopia, отелях The Nai Harn иCOMO Point Yamu, компексах Blue Tree Phuket и Carnival Magic, а также онлайн (на booghe.co.uk и Amazon.co.uk).