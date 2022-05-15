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Пхукет ждет от долгих выходных 1,8 млрд бат туристических доходов

Завершающиеся сегодня четырехдневные выходные должны принести экономике Пхукета около 1,8 млрд бат доходов от туризма. Соответствующие цифры озвучил местный офис Туристического управления Таиланда (ТАТ).

16 Мая 2022, 10:00 AM
Статистика Иммиграционного бюро по прибытиям из-за рубежа в международный аэропорт Пхукета с 1 по 14 мая. Фото: Phuket Info Center

Статистика Иммиграционного бюро по прибытиям из-за рубежа в международный аэропорт Пхукета с 1 по 14 мая. Фото: Phuket Info Center

Воскресная ярмарка Lard Yai в Пхукет-Тауне. Фото: Bangkok Post

Воскресная ярмарка Lard Yai в Пхукет-Тауне. Фото: Bangkok Post

А началу долгих выходных на Пхукете туристов ожидали 70 тыс. отельных номеров, что соответствует 70% от всего номерного фонда в провинции. Средняя заполняемость номеров составляла 44,5%, но в выходные должна была вырасти до 60%, говорила в беседе с Bangkok Post директор офиса ТАТ на Пхукете Нантхасири Роннасири. Средняя продолжительность пребывания туриста на Пхукете ожидалась на уровне 2,5 отельной ночи, общие траты на отдых – 1,83 млрд бат.

Долгие выходные в середине мая образовались из-за того, что в пятницу, 13 мая, госслужащие получили выходной в честь национального Дня деревьев (в обычных компаниях, впрочем, день был обычным), а в понедельник страна не работала из-за выпавшего на воскресенье буддистского праздника Висакха Буча.

Госпожа Роннасири отметила, что упрощение правил въезда в страну и ослабления внутренних коронавирусных ограничений с мая подстегнули как внутренний, так и зарубежный турпоток на юг Таиланда.

Согласно официальным данным, международный аэропорт Пхукета сейчас принимает около сотни внутренних рейсов в день, на которых прилетают 15 тыс. пассажиров. Также 27 компания совершают рейсы из-за рубежа. В ТАТ говорят, то на них в среднем прилетает около 4 тыс. пассажиров, однако официальные данные Иммиграционного бюро иные.

Согласно отчету Phuket Reopening Daily Report, опубликованному утром 15 мая, за период с 1 по 14 мая через иммиграционный контроль прошли 32839 авиапассажиров из-за рубежа, еще семь человек прилетели на условиях прохождения карантина.

Самый большой турпоток Иммиграционное бюро зафиксировало как раз на долгих выходных – 13 и 14 мая было 3542 человека и 3099 человек соответственно. В остальные дни прибытия из-за рубежа не достигали 3 тыс.

Больше всего в мае было туристов из Индии – 9373 человека, на втором месте – туристы из Австралии в количестве 4074 человека. На пятом месте, несмотря на отсутствие рейсов из России, находятся обладатели российских паспортов – 1973 человек.

 

 

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