Пхукет заявил о готовности провести два больших мероприятия в июне

Власти Пхукета объявили о том, что провинция готова к возвращению на мировой рынок туризма и проведению больших отраслевых мероприятий международного уровня, таких как Thailand Tourism Congress 2022 (ТТС 2022) и Thailand Travel Mart Plus 2022 (TTM+ 2022). Оба события должны состояться уже в июне.

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Для того, чтобы в очередной раз анонсировать июньские мероприятия, власти собрали пресс-конференцию в недавно открывшемся аквапарке Andamanda в Кату, который принадлежит семье Липтапанлоп. На встречу с журналистами приехали губернатор Наронг Вунсиеу, его заместитель Пичет Панапонг, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб, президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам, заместитель главы Туристического управления Таиланда (ТАТ) по маркетингу в Азии Тханет Пхетвсуван и другие.

Вызванным на мероприятие журналистам напомнили, что ТТС 2022 пройдет 6-8 июня в Beyond Resort Kata, а ТТМ+ 2022 – 8-10 числа в Angsana Laguna Phuket. Оба мероприятия должны собрать сотни участников и гостей, включая представителей зарубежного бизнеса в сфере туризма, то есть тех, от кого в значительной мере зависит объем турпотока на Пхукет из-за границы. На первом событии ожидается около 400 человек, на втором – около 700.

Господин Пхетсуван подчеркнул, что в этом году правительство Таиланда планирует полностью открыть страну для иностранных туристов. В рамках работ по возвращению турпотока ТАТ будет проводить маркетинговую компанию под новым слоганом: «Посети Таиланд 2022: Удивительные новые главы».

Господин Арироб в своем выступлении напомним, что туристическая ярмарка ТТМ+ проводилась ежегодно с 2001 года и вплоть до начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Нынешнее мероприятие станет первым после коноравирусной паузы. Конгресс ТТС также служит целям развития туризма и продвижения Таиланда как направления для отдыха.

«Оба мероприятия считаются необходимыми и важными для формирования туристической стратегии Таиланда», – добавил господин Рактенгам из РТА. Он подчеркнул, что в этом году особое внимание будет уделено экологический и социальной ответственности и устойчивости туристической сферы.

Кроме того, господин Рактенгам повторил приверженность Таиланда развитию качественного туризма в противовес массовому. Эту мысль власти никогда не переставали подчеркивать, а на фоне пандемии она начала звучать еще актуальней.

«Устойчивость и баланс роста в плане качества и количества туристов – это урок, который мы выучили во время COVID-19, и выводы из которого сыграют важную роль в том, чтобы заставить нас, людей из туристической отрасли, остановиться и задуматься, переосмыслить подходы, чтобы продолжать двигаться вперед», – заявил господин Рактэнгам, не став углубляться в то, что именно мешало туристическому бизнесу Пхукета задуматься до начала масштабнейшего кризиса в его истории.

Глава РТА призвал бизнесменов и топ-менеджеров из сферы туризма принять участие в конгрессе на Пхукете и внести свой вклад в формирование новой стратегии, когда рост турпотока и доходов не были бы сопряжены с разрушением экологии и другими проблемами массового туризма.

Директор отделения Бюро выставок и конвенций Таиланда (ТСЕВ) в южном Таиланда Паттаначай Сингхавара в своем выступлении отметил высокую готовность Пхукета к проведению мероприятий соответствующего профиля: готовы отели, транспортная инфраструктура, площадки для мероприятий, персонал.

Также он напомнил о том, что Пхукет подал заявку на право проведения в 2028 году Всемирной специализированной выставки и попросил бизнес и государственные ведомства внести свой вклад в повышение привлекательности тайского предложения. Конкурентами Таиланда за право принять выставку являются США, Аргентина, Сербия и Испания.