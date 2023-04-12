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Пхукет зафиксировал восемь пострадавших в ДТП в первый день контроля на дорогах

Пхукетский Центр по контролю за дорожной безопасностью зарегистрировал семь аварий с восемью пострадавшими в первый день усиленного контроля на дорогах Пхукета (11 апреля). Аналогичные цифры приводит и базирующийся на Пхукете офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по 18 региону. В статистике Комитета по дорожной безопасности Таиланда (Thai RSC) количество пострадавших в семь раз больше.

Новости Пхукета

12 Апреля 2023, 09:43 AM
Пункт дорожного контроля у пляжа Сурин в тамбоне Чернг-Талей 11 апреля. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Пункт дорожного контроля у пляжа Сурин в тамбоне Чернг-Талей 11 апреля. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Статистика по авариям на Пхукете 11 апреля (версия местных властей). Фото: Radio Thailand Phuket

Статистика по авариям на Пхукете 11 апреля (версия местных властей). Фото: Radio Thailand Phuket

Национальная статистика DDPM за 11 апреля. Фото: PR DDPM

Национальная статистика DDPM за 11 апреля. Фото: PR DDPM

Согласно отчету DDPM и Центра по контролю за дорожной безопасностью, за 11 апреля было зарегистрировано пять дорожных аварий в округе Мыанг-Пхукет (пострадали шесть человек) и две дорожные аварии в округе Таланг (пострадали два человека). В округе Кату аварий зарегистрировано не было. В графе погибших значится ноль.

Как и в ходе предыдущих недель усиленного контроля, когда они еще назывались «Семью днями опасности», официальные лица не раскрыли критериев для включения того или иного ДТП в отчеты.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (Thai RSC), за 11 апреля на Пхукете после аварий были госпитализированы 57 человек. Также в статистике значится один погибший, однако в данном случае нельзя исключать, что человек мог умереть 10 числа. Во всяком случае, за соответствующий день в редакцию The Phuket News поступило два сообщения о ДТП с летальным исходом, но в статистике ThaiRSC был отражен только один случай.

Как бы то ни было, данные ThaiRSC за 11 апреля – один погибший и 60 госпитализированных против нуля погибших и восьми госпитализированных у DDPM и пхукетского центра, которым он руководит.

Данные ThaiRSC по всей стране – 74 погибших и 2323 госпитализированных, данные DDPM – 50 погибших и 2613 госпитализированных. 

 

 

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