Пхукет зафиксировал восемь пострадавших в ДТП в первый день контроля на дорогах

Согласно отчету DDPM и Центра по контролю за дорожной безопасностью, за 11 апреля было зарегистрировано пять дорожных аварий в округе Мыанг-Пхукет (пострадали шесть человек) и две дорожные аварии в округе Таланг (пострадали два человека). В округе Кату аварий зарегистрировано не было. В графе погибших значится ноль.
Как и в ходе предыдущих недель усиленного контроля, когда они еще назывались «Семью днями опасности», официальные лица не раскрыли критериев для включения того или иного ДТП в отчеты.
Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (Thai RSC), за 11 апреля на Пхукете после аварий были госпитализированы 57 человек. Также в статистике значится один погибший, однако в данном случае нельзя исключать, что человек мог умереть 10 числа. Во всяком случае, за соответствующий день в редакцию The Phuket News поступило два сообщения о ДТП с летальным исходом, но в статистике ThaiRSC был отражен только один случай.
Как бы то ни было, данные ThaiRSC за 11 апреля – один погибший и 60 госпитализированных против нуля погибших и восьми госпитализированных у DDPM и пхукетского центра, которым он руководит.
Данные ThaiRSC по всей стране – 74 погибших и 2323 госпитализированных, данные DDPM – 50 погибших и 2613 госпитализированных.