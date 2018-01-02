Пхукет встретил Новый год без смертей на дорогах

Согласно данным пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) 31 декабря и 1 января на острове не было зафиксировано дорожных аварий с летальным исходом.

2 Января 2018 12:30:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Всего за двое суток праздников пхукетский офис DDPM зафиксировал 13 дорожных аварий на Пхукете, в которых пострадали 14 человек. В большинстве случаев речь шла о вождении двухколесного транспорта в пьяном виде и езде без шлемов.

Среди пострадавших оказались двое россиян – Анна Тимофеева и Алексей Харьков – получивших травмы в мотоциклетной аварии 31 декабря. В настоящий момент россияне находятся в больнице под наблюдением врачей

С начала новогодней кампании (28 декабря) в дорожных авариях на Пхукете погибли два человека, пострадал 31 человек.