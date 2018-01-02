The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пхукет встретил Новый год без смертей на дорогах

Согласно данным пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) 31 декабря и 1 января на острове не было зафиксировано дорожных аварий с летальным исходом.

Новости Пхукета

2 Января 2018 12:30:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Всего за двое суток праздников пхукетский офис DDPM зафиксировал 13 дорожных аварий на Пхукете, в которых пострадали 14 человек. В большинстве случаев речь шла о вождении двухколесного транспорта в пьяном виде и езде без шлемов.

Среди пострадавших оказались двое россиян – Анна Тимофеева и Алексей Харьков – получивших травмы в мотоциклетной аварии 31 декабря. В настоящий момент россияне находятся в больнице под наблюдением врачей

С начала новогодней кампании (28 декабря) в дорожных авариях на Пхукете погибли два человека, пострадал 31 человек.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%
Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Таиланд впервые примет этап Moto GP в октябре
Таиланд впервые примет этап Moto GP в октябре
Тайская кухня в ресторане Kantok
Тайская кухня в ресторане Kantok
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.