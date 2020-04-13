Пхукет встречает самый тихий Сонгкран на своей памяти

Сегодня, 13 апреля, Пхукет отмечает Сонкгран, однако столь тихого тайского Нового года на острове определенно не помнит никто. Практически все традиционные мероприятия отменены из-за COVID-19.

Новости Пхукета

13 Апреля 2020, 12:12 PM

Улицы Патонга сегодня пусты, несмотря на Сонгкран. Фото: Полиция Патонга

Согласно распоряжению властей Таиланда, в этом году запрещены любые не безопасные с эпидемиологической точки зрения элементы празднования Сонграна, включая традиционную церемонию омовения рук старшим, визиты в храмы и обивания водой.

Просто собираться на улицах перед домами также запрещено. Соответствующие действия будут рассматриваться как нарушение Декрета о чрезвычайной ситуации и караться тюремным сроком до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

Все ритуалы в Сонгкран должны проходить исключительно в домах. При этом гражданам настоятельно рекомендовано и в этом случае придерживаться норм социального дистанцирования.

Также Министерство культуры настоятельно советует быть ответственными и предпочесть личным контактам общение по телефону и видеосвязи. Такой формат поздравлений на Сонгкран в ведомстве считают лучшим способом, чтобы «показать матери, отцу и родственникам, что вы хороший человек».

Также 13 апреля на Пхукете вступило в силу распоряжение о запрете на перемещение между тамбонами (районами) острова. Поездки внутри районов не запрещены, их лишь следует сократить по возможности. Для выезда в другой тамбон нужно разрешение от муниципалитета или административной организации своего района.

Также жителей острова просят не покидать свои дома без необходимости и всегда носить маски при нахождении вне жилища. Появление на улице без маски грозит штрафом в размере до 20 тыс. бат. Аналогичный штраф предусмотрен и за любые другие действия, способствующие распространению вируса.

Также в Сонгкран продолжаетт действовать и комендантский час. Несанкционированный выход из дома после 22:00 и до 4:00 карается тюремным сроком вплоть до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.

Кроме того, с 11 апреля на острове действует запрет на продажу любых спиртных напитков. Запрет распространяется как на розничную, так и на оптовую продажу спиртного. Нарушителям грозит привлечение к ответственности по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Соответствующая статья предусматривает до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.