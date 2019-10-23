Пхукет включен в список провинций, которым грозит дефицит пресной воды

Национальное управление водных ресурсов (ONWR) выпустило предупреждение о возможном дефиците пресной воды в 22 провинциях страны и рекомендовало жителям готовиться к нехватке важнейшего из ресурсов в период с ноября по июнь. В список провинций, ситуация в которых вызывает опасения у ONWR, включен и Пхукет.

Новости Пхукета

23 Октября 2019, 09:16 AM

Если в апреле в озере Банг-Ньеу-Дам было 0,77 млн кубометров воды, то сейчас – 0,65, На фото – состояние озера 21 сентября. Фото: Phuket PR Department

Предупреждение ONWR об угрозе дефицита пресной воды в ряде регионов Королевства было опубликовано 21 октября. На английском языке список соответствующих провинций был опубликован в тот же день агентством Thai PBS.

Большую часть списка составляют провинции севера и северо-востока Таиланда, однако в тексте также упомянуты «Паттайя в провинции Чонбури и четыре округа провинций Пханг-Нга, Пхукет, Накхон-Сри-Тхаммарат и Сураттхани».

Принимаемые властями меры, согласно публикации Thai PBS, включают очистку каналов, через которые вода попадает в локальные водохранилища, а также бурение скважин, увеличение объемов прудов для хранения запасов воды, закупка пресной воды для экстренно нуждающихся в ней людей.

В тексте отмечается, что в ключевых водохранилищах центрального Таиланда сейчас содержится около 6 млрд кубометров пригодной для использования воды, при этом 5 млрд зарезервированы для «потребления и экологических целей, что оставляет лишь 1 млрд для нужд сельского хозяйства».

«Это означает, что фермеры в бассейне реки Чао-Пхрая на Центральных равнинах могут оказаться неспособны вырастить второй урожай риса», – отмечает Thai PBS.

Уровень резервов в пхукетских водохранилищах также далек от максимального. Согласно отчету ONWR от 23 октября, за прошедший сезон дождей озеро Банг-Вад в тамбоне Кату накопило 2,44 млн кубометров пресной воды (23,9% от максимального объема в 10,2 млн кубометра), озеро Банг-Ньеу-Дам в тамбоне Срисунтхорн запасло 0,65 млн кубометров (9% от максимального объема в 7,2 млн кубометров).

По состоянию на конец апреля (конец сухого сезона) в водохранилище Банг-Вад имелось 0,82 млн кубометров воды, в Банг-Ньеу – 0,77 млн. Таким образом за сезон дождей первое водохранилище накопило лишь полтора миллиона кубометров пресной воды, а второе не увеличило запасов вовсе.

По водохранилищу Кхлонг-Кратха в Чалонге специалисты ONWR статистику не ведут, а местные власти регулярную публикацию своих собственных данных прекратили. Последний раз информация публиковалась в августе, когда в Кхлонг-Кратха содержалось 1,3 млн кубометров пресной воды (30,2% от всего объема, составляющего 4,2 млн).

