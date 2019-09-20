Пхукет-Таун признали соответствующим стандартам чистоты АСЕАН

В сообщении NNT не указывается, когда именно инспекторы работали в Пхукет-Тауне. Агентство лишь указало, что произошло этого «ранее в нынешнем год», а сертификат соответствия «стандартам чистого туристического города АСЕАН» будет вручен представителям администрации Пхукет-Тауна на Туристическом форме стран АСЕАН ATF 2020, который пройдет в январе в Брунее.
Как следует из публикации NNT, оценка проводилась по семи параметрам:
- Менеджмент в сфере окружающей среды;
- Чистота;
- Утилизация отходов;
- Информационная работа в сферах чистоты и защиты природы;
- Зеленые пространства;
- Безопасность (в том числе здоровья и городской среды);
- Туристическая инфраструктура и объекты.
Согласно стандартам оценки, для получения сертификата Asean Clean Tourist City город должен набрать не менее 60% от максимального количества баллов, срок действия сертификата – три года. Вместе с Пхукет-Тауном в этом году награждены будут Сэнсук в провинции Чонбури и административный центр провинции Транг.