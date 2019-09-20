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Пхукет-Таун признали соответствующим стандартам чистоты АСЕАН

Инспекторы Оценочного комитета стандартов чистого туризма АСЕАН (ACTSAC) нанесли визит на Пхукет и пришли к выводу, что Пхукет-Таун соответствует данным стандартам, сообщило сегодня Национальное новостное бюро Таиланда (NNT).

20 Сентября 2019, 03:00 PM
Согласно стандартам оценки, для получения сертификата Asean Clean Tourist City город должен набрать не менее 60% от максимального количества баллов, срок действия сертификата – три года.

Согласно стандартам оценки, для получения сертификата Asean Clean Tourist City город должен набрать не менее 60% от максимального количества баллов, срок действия сертификата – три года.

В сообщении NNT не указывается, когда именно инспекторы работали в Пхукет-Тауне. Агентство лишь указало, что произошло этого «ранее в нынешнем год», а сертификат соответствия «стандартам чистого туристического города АСЕАН» будет вручен представителям администрации Пхукет-Тауна на Туристическом форме стран АСЕАН ATF 2020, который пройдет в январе в Брунее.

Как следует из публикации NNT, оценка проводилась по семи параметрам:

  • Менеджмент в сфере окружающей среды;
  • Чистота;
  • Утилизация отходов;
  • Информационная работа в сферах чистоты и защиты природы;
  • Зеленые пространства;
  • Безопасность (в том числе здоровья и городской среды);
  • Туристическая инфраструктура и объекты.

Согласно стандартам оценки, для получения сертификата Asean Clean Tourist City город должен набрать не менее 60% от максимального количества баллов, срок действия сертификата – три года. Вместе с Пхукет-Тауном в этом году награждены будут Сэнсук в провинции Чонбури и административный центр провинции Транг.

 

 

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