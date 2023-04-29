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Пхукет-Таун оказался готов к первому большому дождю

Муниципалитет Пхукет-Тауна сообщил о том, что обрушившийся вчера на остров полноценный дождь не привел к опасному повышению воды в канале Банг-Яй и других водных артериях города. В этот раз Пхукет-Таун был готов к смене сезонов, хотя нередко к началу осадков ливневые канализации оказывались загрязнены и неспособны справиться с потоками воды.

Новости Пхукета

29 Апреля 2023, 04:14 PM
Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

Каналы Пхукет-Тауна во время дождя 28 апреля. Фото: Phuket City Municipality

«Сегодняшний вечер. На Пхукете идет дождь во многих районах. Муниципалитет Пхукет-Тауна следить за уровнем воды у всех насосных станций. Уровень воды нормальный», – говорится в отечете муниципалитета, размещенном на Facebook в 21:30 пятницы, 28 апреля.

Муниципалитет также опубликовал несколько фотографий канала Банг-Яй, на которых видно, что вода, действительно, находится ниже желтых и красных отметок.

Тем не менее, власти города все же посчитали нужным напомнить телефоны местного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) для связи в случае угрозы подтоплений и других происшествий – 076-211111, 1132 и 199.

Напомним, что в этом году на Пхукете был запущен проект по привлечению заключенных местной тюрьмы к обслуживанию ливневых канализаций. Правонарушители приступили к работе в марте и к концу месяца прочистили 13 маршрутов водоотвода общей протяженностью свыше 13,5 км. О продолжении работ в апреле ничего не сообщалось.

Прошлый год ознаменовался особо сильными наводнениями в Старом городе и ряде других проблемных районов острова. Впрочем, главным событием стал вызванный дождями обвал на горной дороге из Кату в Патонг, хотя эта трасса до этого стоически переносила сезонные осадки из года в год. В итоге Пхукету пришлось бросить все усилия на то, чтобы восстановить доступность Патонга к началу высокого сезона.

 

 

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