Пхукет-Таун начал новую кампанию за опрятные тротуары

Кампания стартовала в прошлый четверг, 6 июня. Первая «зачистка» прошла на Yaowarat Rd., где сотрудники муниципалитета потребовали от местных жителей, чтобы те убрали с тротуаров все, что мешает проходу пешеходов.
Особого внимания удостоились припаркованные в неположенных местах транспортные средства, а также объекты уличной торговли на общественных пространствах.
Муниципалитет предупредил, что в случае обнаружения самовольного захвата общественных пространств нарушителям грозит до 2 тыс. бат штрафа.
Также муниципалитет опубликовал обращение, в котором призвал жителей города к сотрудничеству. Кроме того, официальные лица попросили сообщать о замеченных нарушениях на горячую линию 1132.
«Это ради безопасности, ради всего нашего сообщества, ради порядка на улицах и ради того, чтобы люди могли без проблем использовать тротуары для перемещения», – заявил муниципалитет.