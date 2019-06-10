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Пхукет-Таун начал новую кампанию за опрятные тротуары

Муниципалитет Пхукет-Тауна запустил очередную кампанию за опрятные (и пригодные для ходьбы) тротуары.

Новости Пхукета

10 Июня 2019, 09:51 AM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Кампания стартовала в прошлый четверг, 6 июня. Первая «зачистка» прошла на Yaowarat Rd., где сотрудники муниципалитета потребовали от местных жителей, чтобы те убрали с тротуаров все, что мешает проходу пешеходов.

Особого внимания удостоились припаркованные в неположенных местах транспортные средства, а также объекты уличной торговли на общественных пространствах.

Муниципалитет предупредил, что в случае обнаружения самовольного захвата общественных пространств нарушителям грозит до 2 тыс. бат штрафа.

Также муниципалитет опубликовал обращение, в котором призвал жителей города к сотрудничеству. Кроме того, официальные лица попросили сообщать о замеченных нарушениях на горячую линию 1132.

«Это ради безопасности, ради всего нашего сообщества, ради порядка на улицах и ради того, чтобы люди могли без проблем использовать тротуары для перемещения», – заявил муниципалитет.

 

 

 

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