Phuket Smart Bus перешел на новое расписание с 1 июля

Автобусы Phuket Smart Bus, курсирующие из аэропорта до Раваи вдоль западного побережья Пхукета, перешли с 1 июля на новое расписание в ожидании увеличения турпотока после отмены системы Thailand Pass.

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Переход на новое расписание с увеличенным количеством рейсов и дополнительными остановка подтвердили оператор транспортного сервиса PKSB и пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand, управляющей пхукетским аэропортом.

«Мы увеличиваем число рейсов для обеспечения пассажирам комфортных поездок и поддержки использования общественного транспорта. Новое расписание действую с 1 июля. Пользуйтесь комфортабельным общественным автобусом и экономьте на поездках», – написал оператор автобусов у себя в Facebook.

Согласно новому расписанию, бело-голубые автобусы ходят раз (в начале каждого часа), но есть тонкости. Так, первый автобус в аэропорт из Раваи отправляется в 9:00, однако имеются два более ранних рейса от пляжа Ката с отправлением в 7:15 утра и 8:15. Последний автобус в аэропорт уезжает из Раваи в 18:00, после этого времени есть только два коротких рейса до Бангла-Роуд в Патонге – в 19:00 и в 20:00.

Первый автобус из аэропорта выезжает в 9:00 утра, последний – в 21:00 вечера. Однако три автобуса в середине дня (с отправлением из аэропорта в 14:00, 15:00 и 16:00) идут не до набережной Раваи, а до мыса Промтхеп. Последний автобус (с отправлением в 21:00) вообще не едет до крайней южной точки острова, его конечная остановка – в Патонге, куда он прибывает в 22:20.

Маршрут автобуса остается неизменным, большую часть маршрута он проходит по западном побережье, проезжая основные популярные пляжи. Затем движется через Чернг-Талей до Thepkrasattri Rd., а по ней следует в аэропорт. Также предусмотрен заезд в Лагуну.

Список остановок:

Пляж Раваи,

Сай-Юань,

Ката Palm,

Kata Night Plaza,

Стадион в Кароне,

Кольцо в Кароне,

Бангла-Роуд,

Big C в Камале,

Phuket Fantasea,

Кладбище в Камале,

Сурин,

Lotus в Банг-Тао,

Лагуна,

Школа в Чернг-Талей,

Бан-Кхиан,

Центр здравоохранения в Таланге,

Аэропорт.

Стоимость проезда на Phuket Smart Bus – 100 бат. Расписание, карта маршрута и другие подробности доступны на phuketsmartbus.com.





