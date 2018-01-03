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Phuket Rendezvous: Круизная акватория Паттайи и Top of the Gulf Regatta открываются миру

Организаторы Top of the Gulf Regatta готовятся провести первоклассные парусные соревнования в одной из лучших акваторий региона.

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5 Января 2018 12:00:00

Год назад Таможенный департамент пошел навстречу яхтенной Паттайе и пересмотрел ряд своих нормативов, что привело к росту числа зарубежных лодок, посещающих Сиамский залив и исследующих его удивительную круизную акваторию с 187 островами и первоклассной береговой инфраструктурой. Теперь продолжения тренда ждут и организаторы парусных гонок Top of the Gulf Regatta, которые пройдут с 27 апреля по 1 мая.

«Регион открывается миру больше, чем когда-либо, и мы уже сейчас видим рост числа зарубежных яхт, прибывающих в Паттайю и исследующих Сиамский залив. Мы ожидаем, что тренд продолжится, и в 2018 году иностранных лодок также будет больше на Top of the Gulf Regatta», – говорит со-председатель оргкомитета гонок Вильям Гассон.

Регата в Паттайе уже успела утвердиться в статусе высококлассного мероприятия в одной из лучших прибрежных локаций Таиланда – Ocean Marina Yacht Club. Марина является базой для яхтсменов, где они могут оставить лодки и не беспокоиться об их сохранности, а наземная инфраструктура выступает ареной всех сопровождающих гонки событий.

«Социальная сцена Top of the Gulf Regatta довольно уникальна. После гонок все яхты возвращаются в марину, а яхтсмены собираются на лужайке для отдыха. Там царит настоящая яхтенная атмосфера. Люди делятся историями с гонок и заводят новые знакомства в веселой, непринужденной обстановке», – отмечает капитан порта Ocean Marina Yacht Club Скотт Финстен.

На гонках 2018 года ожидается более 200 лодок, которые будут состязаться в 12 дивизионах: от «Оптимистов» (они разыграют Thailand Optimist National Championships), «Лазеров» и класса 420 до Platu, (их ждет Platu Coronation Cup), различных монокорпусных судов и катамаранов. В рамках регаты также пройдут соревнования радиоуправляемых яхт International One Meter Radio Controlled Yacht Class

«Разнообразие было всегда одним из уникальных аспектов Top of the Gulf Regatta. Кроме того, мы всегда поддерживали юношеский спорт, ежегодно проводя национальные чемпионаты среди молодежи и выделяя участникам субсидии. Участие в соревнованиях на одной площадке с большими яхтами мотивирует молодежь, которая равняется на старших товарищей и получает от них поддержку», – добавляет Гассон.

Оргкомитет регаты работает над увеличением чартерного флота на гонках. На сайте www.topofthegulfregatta.com/charters уже сейчас можно найти список доступных лодок от 25-футовых Platu до 53-футовых яхт, а также различные катамараны, в том числе Perry Prestige 57 и 53-футовый Fountain Pajot. Организаторы регаты и ранее не отказывали иностранным яхтсменам, которые обращались за помощью в поиске лодки для участия в соревнованиях, но с каждым из них организаторы работали в индивидуальном порядке. Перед регатой 2018 было решено «формализировать» процесс и открыть на сайте раздел, где будут представлены доступные лодки: гоночные, круизные, монокорпусные и многокорпусные.

«Конечно, они не только для зарубежных яхтсменов, но и для тайских участников, которые предпочитают соревноваться на чартерных лодках. Или, к примеру, для пхукетских экипажей, которые хотели бы просто прилететь в Паттайю на гонки, а не перегонять лодку из Андаманского моря в Сиамский залив», – говорит Гассон.

Подробнее на сайте www.topofthegulfregatta.com

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