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Пхукет прожил еще один день без выявления новых случаев COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам среды, 3 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

4 Июня 2020, 12:51 PM
Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (4 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 21 человек (против 17 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом власти перешли к очередной фазе смягчения локдауна. В пятницу, 5 июня, ожидается возобновление автобусного сообщения с другими провинциями. На 15 июня намечено открытие аэропорта Пхукета для внутренних рейсов.

 

 

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