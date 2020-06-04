Пхукет прожил еще один день без выявления новых случаев COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам среды, 3 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

4 Июня 2020, 12:51 PM

Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел на Пхукете. Фото: Phuket PR Department