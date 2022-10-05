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Пхукет простился с китайскими богами

Вечерний дождь не помешал жителям Пхукета проститься с китайскими богами на заключительной процессии Вегетарианского фестиваля, прошедшей 4 октября и собравшей несколько тысяч участников и зрителей.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Октября 2022, 12:16 PM
Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Финальный парад Вегетарианского фестиваля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Участие в заключительном шествии Вегетарианского фестиваля приняли более 30 китайских храмов Пхукета. Верующие и медиумы-масонги прошли по улицам Пхукет-Тауна до Сапан-Хина, где состоялся ритуал прощания.

Нефритового императора и девять императорских богов проводили кострами из записок с текстами молитв и благословений. Предшествовавший этому уличный парад проходил в густом дыму от огромного количества петард, разрывы которых были слышны и за пределами Пхукет-Тауна.

Сегодня в китайских храмах проведут последние церемонии Вегетарианского фестиваля, в ходе которой будут опущены лампадные столбы го тенг. Ритуалы начнутся в районе 16:00 и завершатся на закате.

 

 

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