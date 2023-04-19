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Пхукет прогнозирует 60% заполняемости отелей после Сонгкрана

Ассоциация отелей Таиланда (ТНА) ожидает, что заполняемость отелей на Пхукете в низкий сезон составит 60%. Спрос на номера поддержит растущий турпоток из Китая, а также из соседних с Таиландом стран и Австралии.

Новости Пхукета

19 Апреля 2023, 12:01 PM
Прибытие первого рейса Chongqing Airlines на Пхукете в апреле 2023 года. И в марте, и в апреле новые рейсы на остров открывали только китайские перевозчики. Фото: AOTGA

Прибытие первого рейса Chongqing Airlines на Пхукете в апреле 2023 года. И в марте, и в апреле новые рейсы на остров открывали только китайские перевозчики. Фото: AOTGA

Прибытие первого рейса Chongqing Airlines на Пхукете в апреле 2023 года. И в марте, и в апреле новые рейсы на остров открывали только китайские перевозчики. Фото: AOTGA

Прибытие первого рейса Chongqing Airlines на Пхукете в апреле 2023 года. И в марте, и в апреле новые рейсы на остров открывали только китайские перевозчики. Фото: AOTGA

Прибытие первого рейса Chongqing Airlines на Пхукете в апреле 2023 года. И в марте, и в апреле новые рейсы на остров открывали только китайские перевозчики. Фото: AOTGA

Прибытие первого рейса Chongqing Airlines на Пхукете в апреле 2023 года. И в марте, и в апреле новые рейсы на остров открывали только китайские перевозчики. Фото: AOTGA

Как отметил президент южного отделения ТНА Сыксит Сувундиткун, на первом квартале заполняемость отелей на Пхукете достигла среднего показателя 86%, в Сонгкран остров фиксировал порядка 80%, но дальше последует сезонный спад.

«После Сонгкрана бронирование отельных номеров ожидается на уровне 60%, поскольку Пхукет вступает в низкий туристический сезон, начинающийся с июня», – цитирует господина Сивундиткуна газета Bangkok Post.

«Приближается сезон дождей, но иностранные туристы все равно продолжат прибывать с других рынков, таких как Австралия и Ближний Восток. Прибытия с европейского направления упадут, но на Пхукет начнут прибывать туристы с китайского рынка», – отметил он одно из направлений традиционного демографического сдвига в низкий сезон.

При этом господин Сувундиткун не ожидает, что в ближайшей перспективе китайцы обгонят россиян по туристическим прибытиям, хотя турпоток из КНР продолжит увеличиваться. Статистика Иммиграционного бюро Пхукета уже указывает на это: если в первые две недели марта китайцы составляли 45% от россиян (уступали более, чем вдвое), то в первые две недели апреля – 53% (отставание уже меньше двукратного).

Господин Сувундиткун ожидает, что низкий сезон будет временем, когда на Пхукете станут более заметны туристы из Австралии, стран Ближнего Востока, Китая, Индии, Малайзии и Сингапура. По итогам двух первых недель апреля австралийцы уже вышли на третье место в топе прибытий, хотя в высокий сезон не попадали и в пятерку. Малайзия и Сингапур входили в топ в прошлый низкий сезон, но покинули его на фоне восстановления турпотока из Европы и России ближе к зиме.

Топ-5 ключевых рынков для пхукетского туризма за 1-15 апреля выглядит следующим образом:

  • Россия – 37 тыс.;
  • Китай – 19,7 тыс.;
  • Австралия – 13,4 тыс.;
  • Индия – 11,6 тыс.;
  • Великобритания – 11,5 тыс.

Аналогичный список за 1-15 марта выглядел так:

  • Россия – 47,5 тыс.;
  • Китай – 21,4 тыс.;
  • Индия – 14,3 тыс.;
  • Казахстан – 9,7 тыс.;
  • Германия – 9,6 тыс.

На фоне растущего турпотока из Китая среди представителей индустрии гостеприимства и рядовых жителей все чаще звучат опасения относительно последствий массового туризма из КНР, в частности, возвращения низкобюджетных китайских туров, известных как zero baht tours и zero dollar tours.

Основные претензии к операторам этого туристического сегмента заключаются в том, что они подрывают формирование имиджа Пхукета как качественного туристического направления, а приносимые туристами деньги лишь в малой части доходят до местного населения, оседая в руках самих китайских бизнесменов.

Также массовый китайский турист влечет за собой привлечение значительного числа китайских граждан для нелегальной работы по обслуживанию соотечественников, приезжающих на отдых в Таиланд.

Всему этому, в частности, посвящен большой материал Bangkok Post, опубликованный 19 апреля. 

 

 

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