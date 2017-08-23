Пхукет призвал духов на помощь в борьбе с авариями на холме в Патонге
Спасатели Kusoldharm Foundation организовали процессию на холме Patong Hill и на улицах Патонга, призвав китайских богов на помощь в предотвращении дорожных аварий.
Иккапоп Тхонгтуб
23 Августа 2017 10:28:41
Религиозная процессия состоялась в Патонге в понедельник, 21 августа. Сотрудники Kusoldharm Foundation в сопровождении «медиумов» с религиозной атрибутикой собрались на середине перевала, откуда спустились в Патонг и прошлись по городским улицам. Шествие завершилось в районе кольцевой развязки у северной оконечности пляжа.
В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» спасатели заявили, что их целью было обратить внимание китайских божеств (в частности, бога знаний) на регулярно происходящие на холме в Патонге дорожные аварии и попросить помощи. Участники процессии не сомневаются, что план сработает.
«Мы ожидаем, что аварии обязательно пойдут на спад», – заявил «Новостям Пхукета» один из спасателей.