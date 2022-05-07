Пхукет предупредили о риске локальных наводнений и опасности на море

Как следует из обновленного предупреждения, которое опубликовал вечером 6 мая Phuket Info Center, в период с 7 по 9 мая обильные дожди могут спровоцировать сходы потоков воды со склонов и локальные подтопления в склонных к этому местах.
На море ожидается высота волн до 2 м и более в зонах ливней. Операторам морских судов предписано осуществлять навигацию с повышенной осторожностью, маломерные суда в непогоду должны оставаться на берегу.
«Зона низкого давления над центральным Бенгальским заливом и Андаманским морем демонстрирует тенденцию к интенсификации и движется к тому, чтобы накрыть верхний Бенгальский залив 7-9 мая», – указывает Phuket Info Center со ссылкой на офис Департамента связей с общественностью в пятом регионе.