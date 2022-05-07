Пхукет предупредили о риске локальных наводнений и опасности на море

Власти Пхукета опубликовали обновленное предупреждение в связи с приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом и ожидающимися сильными дождями.

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 02:49 AM

На Пхукете не исключены локальные наводнения по причине обильных дождей 7-9 мая. Высокий сезон подходит к концу. Изображение: Phuket Info Center

Как следует из обновленного предупреждения, которое опубликовал вечером 6 мая Phuket Info Center, в период с 7 по 9 мая обильные дожди могут спровоцировать сходы потоков воды со склонов и локальные подтопления в склонных к этому местах.

На море ожидается высота волн до 2 м и более в зонах ливней. Операторам морских судов предписано осуществлять навигацию с повышенной осторожностью, маломерные суда в непогоду должны оставаться на берегу.

«Зона низкого давления над центральным Бенгальским заливом и Андаманским морем демонстрирует тенденцию к интенсификации и движется к тому, чтобы накрыть верхний Бенгальский залив 7-9 мая», – указывает Phuket Info Center со ссылкой на офис Департамента связей с общественностью в пятом регионе.