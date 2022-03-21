Пхукет предложил создать специальную визу для «цифровых кочевников»

Президент административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Реват Арироб выступил с предложением создать отдельную визу для профессионалов компьютерной сферы, чтобы «цифровые кочевники» могли жить и удаленно работать на острове, поддерживая тем самым местную экономику. «Формальный запрос» был отправлен в офис премьер-министра и в Министерство иностранных дел.

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Информация об отправленном премьер-министру предложении была распространена 18 марта Facebook-страницей Phuket Info Center, которая выступает как официальный информационный канал Министерства внутренних дел. Ни OrBorJor, ни сам Реват Арироб об инициативе не сообщали.

В публикации Phuket Info Center говорится, что господин Арироб попросил дать Пхукету возможность выступить пилотной площадкой для отработки новой визы, получившей рабочее название Phuket X Community for Digital NOMADs Visa. В сообщении не указывается, почему слово «кочевник» (nomad) написано как аббревиатура, однако именно такого написания придерживаются авторы и текста, и иллюстраций.

Новая виза, согласно проекту, рассчитана на срок проживания на Пхукете в течение от шести месяцев до одного года. Вместе с визой иностранец будет автоматически получать разрешение на работу (ворк-пермит), а также возможность открыть банковский счет, зарегистрировать на себя до трех транспортных средств и оформить медицинскую страховку на время пребывания в Таиланде.

Господин Арироб пояснил, что под «цифровыми кочевниками» он понимает «иностранных туристов», работающих в ведущих мировых компаниях в сфере IT и цифровых технологий, которые «живут, путешествуют и работают одновременно, используя интернет как основной инструмент заработка». Впрочем, уже в следующей фразе он дал понять, что быть сотрудником крупной компании все же не обязательно

«У них может быть свой бизнес, фриланс, работа над проектами тех или иных компаний онлайн. К примеру, это программисты, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, специалисты по онлайн-маркетингу и так далее. Многие «цифровые кочевники» проводят за границей долгое время и отличаются высоким доходом и возможностью много тратить», – заявил президент OrBorJor Пхукета.

«Если инициатива по созданию визы Phuket X Community for Digital NOMADs Visa увенчается успехом, мы получим новый источник дохода для острова и стимул для туризма и креативной экономики. Появятся новые бизнес-возможности, такие как коворкинги, кафе, рестораны и другие активности, которые кочевники любят», – добавил он.

Господин Арироб выразил уверенность в том, что от пилотного проекта на Пхукете выиграют весь Таиланд и весь регион АСЕАН. Впрочем, акцент он все же сделал на острове.

«Эти люди будут тратить деньги в провинции на протяжении всего года», – заявил глава OrBorJor, акцентируя внимание на необходимости ухода от присущей туристическому бизнесу сезонности.

В публикации Phuket Info Center не содержится информации о том, на каких основаниях господин Арироб предлагает выдавать иностранцам «кочевнические визы». Также ничего не сказано и о том, зачем «кочевнику» ворк-пермит, если он не планирует работать в тайской компании, а имеет свой бизнес, зарабатывает на жизнь фрилансом или числится в штате крупной зарубежной компании.

Добавим, что ранее власти Таиланда уже несколько раз анонсировали визы для IT-специалистов и прочих профессионалов цифровой сферы, но на деле ни одно из предложений так и не материализовалось в визу именно для фрилансеров, зимовщиков и других удаленных работников. Желающие жить в Таиланде и работать дистанционно на западе по-прежнему вынуждены обходить многочисленные бюрократические препятствия и оформлять визы, предназначенные для других целей пребывания. В свою очередь, Закон о труде иностранцев в Таиланде датируется концом 1970-х годов и в ряде моментов явно отстает от реалий современной жизни (обязательный тест на силифис перед трудоустройством – один из не самых критических, но ярких рудиментов прошлого).