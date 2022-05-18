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Пхукет получил 2,3 тонны личи с севера Таиланда

Пхукетский офис Управления кооперативов сообщил о том, что на остров прибыла первая партия личи из Пхайао. Поставка была организована в рамках совместного проекта двух провинций направленного на то, чтобы дать дополнительные каналы сбыта продукции фермерам северного Таиланда, которые испытывают проблемы с реализацией фруктов из-за продолжающегося коронавирусного кризиса.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 09:00 AM
Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Фермеры Пхайао прислали жителям Пхукета больше двух тонн свежих личи. Поставка организована в рамках спецпроекта властей двух провинций. Фото: PR Phuket

Как отметила в своей публикации PR-служба администрация, груз в аэропорту встретили представители Управления кооперативов и местного отделения Министерства торговли. Всего рейсом из Чианг-Рай на Пхукет было доставлено 2,3 т личи, самолет с фруктами приземлился 18 мая. Перевозку организовала компания Universal Air Cargo Solutions Co, которая к тому же не взяла денег за свои услуги.

Перед поставкой пхукетский офис Управления кооперативов изучил потенциальный спрос на личи в провинции и пришел к выводу, что покупатели на Пхукете найдутся. При этом в своем регионе фермерам было бы затруднительно реализовать продукцию, которую в сезон традиционно много.

PR-cлужба Пхукета отметила, что на остров были доставлены личи сорта хонг-хуай, выращенные фермерами тамбона Мэ-Сук в провинции Пхайао. Ведомство добавило, что продукция – высшего качества, свежая и с приятным кисло-сладким вкусом. Реализовываться личи будут в корзинах по 3 кг, стоимость одной корзины – 170 бат. Всего было доставлено 770 корзин общей массой 2,21 т и стоимостью 130,9 тыс. бат.

«Пхукетский офис Управления кооперативов и сельскохозяйственные кооперативы обеспечат ускоренную дистрибуцию фруктов, чтобы гарантировать свежесть и качество продукции, которая попадет в руки покупателей», – заявила PR-служба Пхукета.

Ведомство не уточнило, куда обращаться желающим приобрести северные личи и поддержать тем самым местных фермеров в третий по счету коронавирусный год. Телефон Управления кооперативов на Пхукете 076-211789, электронная почта cpd_phuket@cpd.go.th.

 

 

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