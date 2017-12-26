Пхукет почтил память жертв цунами 2004 года

Пхукет почтил память жертв азиатского цунами 2004 года. Памятная церемония прошла в 13-ю годовщину трагедии у Мемориальной стены (Tsunami Memorial Wall) в Май-Кхао.

26 Декабря 2017 15:12:32

В рамках мемориальной церемонии 26 декабря были прочтены буддистские, христианские и мусульманские молитвы, а также возложены венки к Мемориальной стене. Позже сегодня на пляже Патонг состоится традиционная церемония зажжения свечей в память о жертвах цунами. Начало – в 17:30.

Напомним, около 08:00 утра 26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло мощное подводное землятресение, вызвавшее цунами, которое впоследствии было признано самым смертоносным в современной истории. По разным оценкам в результате удара стихии погибло от 200 до 300 тыс. человек. Сильнее всего от цунами пострадали Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд.