The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пхукет почтил память жертв цунами 2004 года

Пхукет почтил память жертв азиатского цунами 2004 года. Памятная церемония прошла в 13-ю годовщину трагедии у Мемориальной стены (Tsunami Memorial Wall) в Май-Кхао.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Декабря 2017 15:12:32

В рамках мемориальной церемонии 26 декабря были прочтены буддистские, христианские и мусульманские молитвы, а также возложены венки к Мемориальной стене. Позже сегодня на пляже Патонг состоится традиционная церемония зажжения свечей в память о жертвах цунами. Начало – в 17:30.

Напомним, около 08:00 утра 26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло мощное подводное землятресение, вызвавшее цунами, которое впоследствии было признано самым смертоносным в современной истории. По разным оценкам в результате удара стихии погибло от 200 до 300 тыс. человек. Сильнее всего от цунами пострадали Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Тайфун Тембин движется в сторону южного Таиланда
Тайфун Тембин движется в сторону южного Таиланда
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.