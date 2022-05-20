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Пхукет почтил память отца тайского военно-морского флота

В четверг, 19 мая, в Сапан-Хине прошла ежегодная церемония в память о Принце Чумпхона, адмирале Апакорне Киаттивонге, почитаемом в стране в качестве отца-основателя Королевского военно-морского флота.

Новости Пхукета

20 Мая 2022, 08:00 AM
День адмирала Апакорна на Пхукете. Сапан-Хин. Фото: Муниципалитет Карона

День адмирала Апакорна на Пхукете. Сапан-Хин. Фото: Муниципалитет Карона

День адмирала Апакорна на Пхукете. Сапан-Хин. Фото: Муниципалитет Карона

День адмирала Апакорна на Пхукете. Сапан-Хин. Фото: Муниципалитет Карона

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Сапан-Хин. Фото: Муниципалитет Карона

День адмирала Апакорна на Пхукете. Сапан-Хин. Фото: Муниципалитет Карона

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Промтхеп. Фото: Муниципалитет Раваи

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

День адмирала Апакорна на Пхукете. Мыс Панва. Фото: Третье командование ВМФ

Его Королевское Высочество Принц Апакорн родился 19 декабря 1880 года и был 28 ребенком Короля Чулалонгкорна (Рамы V), одного из величайших правителей Таиланда, при котором произошла впечатляющая модернизация страны. Задачу по модернизации ВМФ взял в свои руки Принц Апакорн.

В возрасте 13 лет Принц впервые отправился с отцом за границу, причем во время путешествия в Европу показал интерес и талант к навигации. Рама V принял решение оставить сына в Англии, чтобы тот учился морскому делу.

Принц Апакорн стал кадетом Морской школы Великобритании, а затем поступил в Королевский военно-морской колледж, после обучения в котором вернулся в Сиам. Уже в 1900 году 19 летний Принц Апакорн был назначен командовать одним из кораблей своего отца.

В течение всей своей службы он стремился развивать военно-морской флот Королевства, повышая как его техническую оснащенность, так и компетентность офицерского и рядового состава. В частности, он лично преподавал в основанной им же Королевской военно-морской академии.

Также именно Принц Апакорн выбрал Саттахип в качестве места для главной базы ВМФ Таиланда, оценив стратегическое расположение этой бухты.

В 1923 году адмирал вышел в отставку и в тот же год трагически скончался от вируса гриппа в возрасте всего 42 лет.

 

 

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