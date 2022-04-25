Пхукет почтил память Короля Наресуана Великого

В понедельник, 25 апреля, на Пхукете прошла церемония возложения венков к портрету Короля Наресуана Великого.

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Торжественная церемония прошла в школе Srinagarindra the Princess Mother School в Сапан-Хине при участии губернатора провинции Пхукета Наронга Вунсиеу. В официальной речи глава провинции напомнил о величии Короля Наресуана и достижениях Сиама под его правлением.

Наресуан Великий (Черный Принц, Санпхет II) – Король Сиама в период Аюттхайи, при котором страна достигла наибольшего размера за всю свою историю. Наресуен Великий великий жил с 1555 по 1605 год, правил – с 1590 по 1605 год. День памяти сиамского правителя отмечается 25 апреля, в день его смерти.

Вторая половина XVI века была периодом напряженного противостояния между Сиамом и Бирмой, которое продолжилось и в следующем столетии. После взятии Аюттхайи бирманцами в 1569 году двое сыновей Короля Санпхета I, включая Принца Наресуана, стали заложниками при бирманском дворе, где получили, в частности, военное образование и подготовку. Эти знания пригодились Черному Принцу, когда он затем вернулся в Сиам и сел на трон, а после начал борьбу за возвращение славы Сиаму.

В ходе войн Санпхета II, сиамские войска успешно сражались и с Бирмой, и с Камбоджей. В историю, в частности, вошла битва с королем Бирмы, в ходе которой, согласно тайским историческим документам, Наресуан лично сошелся в бою с монархом, с которым вместе воспитывался, когда был заложником. Также при Короле Наресуане Великом были установлены торговые отношения между Сиамом и Испанией.