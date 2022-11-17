Пхукет озвучил календарь спортивных событий до конца года

В администрации Пхукета прошло очередное совещание по вопросам спорта. По итогам мероприятия, состоявшегося 17 ноября, официальные лица озвучили расписание ключевых спортивных событий в провинции до конца года.

Новости Пхукета

Соревнования по бодибилдингу в Сураттхани в ноябре 2022 года. Фото: TBPA

Гонка спартанцев в Чонбури в 2017 году. Фото: Spartan Race Thailand

Триатлон в Лагуне в 2020 году. Фото: Laguna Phuket Triathlon

Озвученное пхукетским офисом Департамента связей с общественностью (PR Phuket) расписание спортивных событий на оставшуюся половину ноября и декабрь включает следующие мероприятия:

18-20 ноября. Соревнования по дайвинг Go Green Active в Патонге. Ожидается, что мероприятие с экологическим акцентом должно собрать более 4 тыс. участников.

20 ноября. Благотворительный забег местного ротари-клуба Rotary Phuket South Charity Run у водохранилища Банг-Вад в Кату.

20 ноября. Ежегодный триатлон в Лагуне – Laguna Phuket Triathlon. Мероприятие будет проходить уже в 28-й раз. Организаторы ожидают первого после коронавируса большого события, участие подтвердили многие из атлетов, выходивших на дистанции в прежние годы. Буду и тайские селебрити.

26-27 ноября. Гонка спартанцев – 2022 Spartan Asia Pacific Championship – в комплексе Blue Tree Phuket. Участие в пхукетском этапе всемирно известного забега на выносливость должны принять несколько тысяч атлетов.

6-12 декабря. Турнир по бодибилдингу 2022 World Bodybuilding Championship в Central Floresta Phuket.

11 декабря. Полумарафон в Кату – 25-th Kathu Half-Marathon. Соревнования будут отмечать в этом году свое 25-летие.

8-12 декабря. Тренировочный футбольные сборы JSSL Arsenal Singapore Soccer School.

16 декабря. Мероприятия в честь Национального дня спорта на Пхукете.

Не указанная дата в декабре. Гонка на моторных лодках Phuket Thailand Powerboat 2022 у пляжей Карон и Ката.

Власти Пхукета по некой причине не упомянули в календаре важных спортивных событий Кубок Короля, знаменитую пхукетскую регату, ежегодное проводимую на острове в честь Рамы IX. Легендарная Phuket King’s Cup Regatta будет проходить в уже в 34-й раз, даты проведения – с 3 по 10 декабря, штаб – в отеле Beyond Kata Resort & Spa.

Напомним, что Кубок Короля в этом году закрыт для яхтсменов из России и Белоруссии. Уведомление об ограничениях было опубликовано на официальном сайте King’s Cup Regatta в сентябре. В сообщении организаторы ссылаются на мартовское решение Международной федерации парусного спорта (World Sailing, ISAF), принятое в связи со специальной военной операцией Москвы против Украины и поддержкой боевых действий Минском.

Также на совещании 17 ноября пхукетские чиновники договорились продолжать работу над тем, чтобы остров в том или ином виде включили в программу Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games) в 2025 году и расписание Азиатских паралимпийских игр 2026 года. Оба мероприятия будут проходить в Бангкоке, но остров может принять официальные церемония закрытия и открытия, а также волейбольный турнир в рамках SEA Games 2025.