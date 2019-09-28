Пхукет ожидает от Вегетарианского фестиваля 2 млрд бат

Ожидаемый финансовый эффект от стартующего завтра Вегетарианского фестиваля на Пхукете должен составить около 2 млрд бат. Соответствующий прогноз озвучил накануне (27 сентября) губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана. Заявление прозвучало в ходе телевизионного интервью.

Новости Пхукета

28 Сентября 2019, 11:21 AM

Фото: Phuket PR Department

Как подчеркнул губернатор Тавипатана, в этом году большая часть Вегетарианского фестиваля совпала по времени с празднование дня образования КНР и так называемой Золотой неделей, семидневными выходными в Китае, которые многие граждане страны используют для отдыха за рубежом.

«Кроме того, множество китайцев из соседних с Таиландом стран, таких как Сингапур и Малайзия, приедут на Вегетарианский фестиваль. Плюс сейчас многие тайцы осознают, что ни разу не видели этого фестиваля, и тоже принимают решение посмотреть на него своими глазами. Все вместе это значительно подстегивает турпоток на Пхукет», – заявил губернатор.

«Ежегодное Туристическое управление Таиланда (ТАТ) рекламирует Вегетарианский фестиваль, но в этом году продвижение велось абсолютно по всем медийным каналам, что также вызвало значительный интерес к празднику», – добавил он.

Губернатор отметил, что непосредственно перед фестивалем заполняемость отелей «в Пхукет-Тауне и рядом с китайскими храмами» составляла около 65%. Однако официальные лица ожидают, что показатель резко вырастет сразу после начала праздника, поскольку «большинство туристов сейчас бронируют отели в последний момент».

Также губернатор Тавипатана возлагает надежду на национальную кампанию Taste and Shop по стимулированию внутреннего туризма. Глава провинции ожидает, что она внесет свой вклад в рост турпотока на Пхукет в дни Вегетарианского фестиваля и подстегнет доходы туристического бизнеса провинции.

«Многие граждане страны по-прежнему осторожны в расходах, экономическое положение еще не полностью восстановилось, но государственная кампания Taste and Shop, вероятно, все же подстегнет траты граждан на поездки, товары и услуги», – заявил глава провинции.

Господин Тавипатана полагает, что с учетом роста внутреннего туризма и турпотока из Китая, Малайзии, Сингапура, Вьетнама, Индонезии и Мьянмы выгоду получат все игроки туристической отрасли Пхукета.

По словам господина Тавипатаны, третья по важности статья расходов туристов – питание. Этот вид трат по объему уступает лишь оплате услуг туроператора и бронированию жилья на время отдыха.

«Все продавцы вегетарианской еды на рынках у китайских храмов, а расположенные рядом с храмами отели и магазины выиграют от проведения фестиваля», – заключил губернатор.