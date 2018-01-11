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Пхукет отметит День детей в эту субботу

День детей (Ван Дек) празднуется в Таиланде во вторую субботу января. В этом году праздник выпал на 12 число.

Новости Пхукета

11 Января 2018 11:56:18

Фото: Laguna Phuket
Фото: Laguna Phuket

Празднование Дня детей в Таиланде сопровождается разнообразными семейными мероприятиями, которые проводят как государственные организации, так и частные компании.

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) отметит день детей ярмаркой у здания Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Гостей ждет развлекательная программа с играми, сценическими представлениями, конкурсами талантов и другими занятиями для детей. Мероприятия продлятся с 7:30 утра до 16:00 дня.

Праздничная ярмарка пройдет и в Сапан-Хине. Начало мероприятий, организованных муниципалитетом Пхукет-Тауна, запланировано на 8:30 утра.

Также отдельный праздник организует муниципалитет Карона. Мероприятия начнутся в 8:00 утра.

С 8:30 утра до 12:00 продлится праздник, организованный комплексом Laguna Phuket. Маленьких гостей и их родителей ждут в Laguna Grove.

В Royal Phuket Marina в честь Дня детей состоится праздник в гавайском стиле. Мероприятия будут проходить в центре Kidz Mania c 14:00 до 18:00.

Традиционно праздничные мероприятия в день детей организуют все районные муниципалитеты. Также подарки и развлечения ждут посетителей крупных супермаркетов и торговых центров. В частности, развлекательная программа запланирована в детском центре Kidzoona Phuket в Tesco Lotus Extra.

 

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