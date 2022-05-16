Пхукет отметил день Висакха Буча

Губернатор Пхукета принял участие в праздновании дня Висакха Буча, одного из важнейших в календаре каждого буддиста. В этом году праздник выпал на 15 мая.

Новости Пхукета

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Буддисты Пхукета отметили день Висакха Буча. К торжествам присоединился и губернатор провинции. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу принял участие в религиозной церемонии, прошедшей вечером 15 числа в храме Wat Mongkhon Nimit (Phra Aram Luang) в Пхукет-Тауне. В 19:30 глава провинции возглавил шествие вокруг храмового убосота. Процессия по-тайски носит название «вьен тьен» и венчает собой празднование, начинающееся рано утром.

Висакха Буча – праздник рождения, просветления и ухода в нирвану Будды Гаутамы, духовного учителя, основателя буддизма. Праздничные церемония продолжаются в течение всего дня. Утром буддисты идут в храмы, делают подношения монахам, молятся, внимают проповедям.

Вечером верующие зажигают на храмах множество фонариков, символизирующих просветление учителя, а также трижды обходят храм с тремя благовонными палочками в руках в память о Будде, его учении и его последователях. Вокруг деревьев Бодхи (именно под деревом Бодхи, согласно преданию, Будда достиг просветления) расставляют масляные лампы.

Поскольку праздник Висакха Буча выпал в этом году на воскресенье, нынешний понедельник (16 мая) также является нерабочим днем во всех государственных учреждениях и многих частных и государственных компаниях. В частности, не работают сегодня основные отделения всех банков.