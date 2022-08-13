Пхукет отметил День Матери и 90-летие Королевы Сирикит

В пятницу, 12 августа, на Пхукете проходили торжественные мероприятия в честь дня рождения Королевы-Матери Сирикит. Этот день также является в Таиланде официальным Днем Матери.

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День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket День рождения Королевы Сирикит и День Матери на Пхукете. Фото: PR Phuket

Торжества с участием губернатора Наронга Вунсиеу, сотрудников госведомств и специально приглашенных гостей, включая волонтеров и представителей бизнеса, начались в здании администрации провинции в 7:19 утра. Собравшиеся отдали дань уважения Королеве-Матери, вручили подношения буддистским монахам, получили их благословение. Также была исполнена песня в честь Ее Величества. Следом, в 9:09, началась мультирелигиозная церемония с участием представителей разных конфессий, после чего формальные мероприятия были прерваны до вечера. В течение дня по всему острову проходили субботники в честь Дня Матери, а также различные благотворительные мероприятия. Жители острова помогали людям из социально незащищенных слоев, сдавали кровь для Красного Креста, принимали участие в других инициативах благотворительного и общественного характера. Байкеры Пхукета организовали в честь Дня Матери 30-километровый мотопробег от КПП Тха-Чат-Чай до Phuket Boat Lagoon Marina в Ко-Кэу. Участие в мероприятии приняли более 1,5 тыс. транспортных средств, заявил секретарь Phuket Bike Week Association Виттайя Сингкала. После заезда участников ждали праздничный обед и концерт группы Carabao. Вечером же в администрации Пхукета прошла заключительная часть торжественных мероприятий в честь 90-летия Королевы-Матери Сирикит. Это была традиционная церемония со свечами перед портретом Ее Величества.

13 Августа 2022, 12:11 PM